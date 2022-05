Madrid dará luz verde esta semana al primer hotel de El Corte Inglés en Madrid

El Ayuntamiento de Madrid aprobará previsiblemente este miércoles el plan especial presentado por El Corte Inglés para, en su día, reformar dos inmuebles contiguos en la capital y adecuarlos en un hotel, que será el primero de titularidad única de la compañía. Tras estimar parcialmente una alegación presentada durante el trámite de información pública, el Ayuntamiento dará luz verde a este Plan Especial para las parcelas situadas en la calle de Goya 89 y la calle del Conde de Peñalver 3, promovido por El Corte Inglés, en el distrito de Salamanca. El gigante de los grandes almacenes ha planteado la construcción de un hotel de 133 habitaciones y no menos de 4 estrellas, que incluirá servicios de restauración, eventos y otros relacionados con la salud y la estética. El visto bueno municipal se concretará en la Comisión de Desarrollo Urbano.

El presupuesto de ejecución material estimado del plan asciende a 5,72 millones de euros (al margen de gastos generales y otros), lo que fue aprobado en Junta de Gobierno y sometido al trámite de información pública y de alegaciones para el uso de hospedaje. La agrupación de las dos parcelas citadas posibilitará la ejecución de instalaciones comunes en los dos edificios.

El edificio de la calle Goya 89 es típico residencial multifamiliar de primer tercio del siglo XX -según el Catastro data de 1920- con 5.918,3 metros cuadrados de superficie neta y destinado principalmente a vivienda familiar. En cuanto al de Conde de Peñalver 3, el edificio es típico residencial multifamiliar de primer tercio del siglo XX, que según el Catastro data de 1915 y consta de 3.160 metros cuadrados de superficie.

Los edificios fueron adquiridos por Construcciones Alcoral (propiedad de El Corte Inglés) en los años 1973 (calle Goya) y 1977. Una vez aprobado este Plan especial, el promotor, El Corte Inglés, podrá solicitar al consistorio la pertinente licencia de obras, previo paso por la aprobación del pleno.

La compañía de grandes almacenes aún no tiene decidido el nombre de este nuevo establecimiento que se unirá la planta hotelera de la capital y que será el primero cien por cien de su propiedad. En enero pasado, El Corte Inglés y Palladium Hotel Group, que participan al 50 % en el negocio hotelero, anunciaron un refuerzo de su posición en el segmento de hoteles de alto valor añadido mediante el desarrollo de nuevos establecimientos de la cadena Only YOU Hotels. En este sentido, ambas compañías analizan diversas opciones en lugares privilegiados de diversas ciudades tanto españolas como de otros países para aumentar su presencia en el segmento de hoteles “premium lifestyle”.

En esa estrategia de impulso de la marca Only YOU se incluyó la venta de cinco hoteles de la marca Ayre Hoteles, con cerca de 800 habitaciones, situados en Barcelona, Madrid, Córdoba y Oviedo, así como un solar en Oporto (Portugal) a la compañía Eurazeo.