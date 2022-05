Por esto Tres Cantos merece albergar la futura Agencia Espacial Española

Un ambicioso proyecto gubernamental, una apuesta tecnológica a futuro y un puñado de candidatas a albergarlo. Entre ellas ciudades como Sevilla, Teruel, León y Puertollano. Sin embargo, en esta «carrera espacial» a nivel nacional, la Comunidad de Madrid también tiene su apuesta. El municipio de Tres Cantos quiere la sede de la Agencia Espacial Española que planea crear el Gobierno central. El Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez anunció la creación de este organismo hace ahora un año, mientras que este pasado marzo se incluyó de forma explícita en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, con la modificación de la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Entre sus atribuciones, la Agencia Espacial nace para «dirigir el esfuerzo en materia espacial, coordinar de forma eficiente los distintos organismos nacionales con responsabilidades en el sector espacial y unificar la colaboración y coordinación internacional». Todo esto sin dejar de lado la Seguridad Nacional, una materia en la que también se pondrá manos a la obra.

El pasado 3 de mayo, el Pleno de Tres Cantos aprobó por unanimidad impulsar su candidatura en firme para albergar la Agencia. Una opción avalada recientemente por la Comunidad de Madrid. «Esperamos que, para antes de verano, se elija la ciudad», asegura a LA RAZÓN Jesús Moreno, alcalde tricantino y la persona que llevó la propuesta al Pleno municipal. «No ha sido una propuesta a ciegas. Contamos con el apoyo de la presidenta Ayuso, así como de las organizaciones sindicales y empresariales de Tres Cantos. Creemos que somos la candidatura más fuerte», añade el regidor.

No es ningún «farol». Desde el municipio consideran que Tres Cantos es imbatible en lo que se refiere a infraestructuras aeroespaciales. En la Comunidad de Madrid tienen su sede un 95% de las empresas del sector. Y de ese total, el 70% están ubicadas en este municipio del norte de la capital: Deimos Space, GMV, Sener, Aciturri, Thales Alenia, Alter Technology... Esta eclosión ha provocado que una de las localidades más jóvenes de la Comunidad reciba el sobre nombre del «Sillicon Valley» madrileño, formando un envidiable y puntero Parque Tecnológico. Por poner un ejemplo, Thales Alenia fue seleccionada por la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Comisión Europea para fabricar seis de los doce nuevos satélites de la segunda generación de la constelación Galileo, el sistema de geolocalización europeo que hace frente al GPS estadounidense.

El alcalde de Tres Cantos visita las instalaciones de Alter Tecnology FOTO: ayuntamiento de tres cantos

Y eso solo en lo que se refiere a misiones espaciales. Al final, hablamos de compañías especializadas en sistemas de información, navegación, comunicación, seguridad, ciencia, exploración y climatología, por lo que suelen trabajar también estrechamente para las Fuerzas Armadas.

«Tres Cantos se encuentra a apenas 15 minutos del principal hub, el Parque Tecnológico de Madrid, que, entre otros sectores, también trabaja en el aeroespacial. Esa cercanía y la comunicación son otras de las fortalezas», asegura el regidor. Y es que, «si verdaderamente quieren fomentar el tejido aeroespacial, esa futura Agencia debe estar cerca de estas empresas, de tal forma que puedan ser atendidas de manera inmediata», añade. «No creemos que llevarse la Agencia a cuatro horas del principal hub tecnológico, donde no hay tejido empresarial, sea la mejor opción».

Hay que recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado reiteradamente su afán por «descentralizar» los organismos públicos. Pese a que Tres Cantos pertenece a la Comunidad de Madrid, Jesús Moreno cree que ese es otro de los puntos a favor del municipio. «Tres Cantos no es Madrid, y tenemos la ventaja de estar a apenas 15 minutos del centro de la capital, y a otros 15 minutos del principal aeropuerto español, el Adolfo Suárez. Eso, sumado al tejido de la industria aeroespacial radicado aquí. Otras ciudades, o no tienen nada, o cuentan con industria perteneciente al sector aéreo, que no tiene nada que ver con la espacial», responde.

Inauguración de la sala blanca de la sede de Thales Alenia en Tres Cantos FOTO: ayuntamiento de tres cantos

¿Cuál sería su ubicación exacta? El alcalde señala la posibilidad de ofrecer un espacio en el nuevo campus Masid, puesto en marcha recientemente por Stoneshield, dedicado íntegramente a la innovación, y que cuenta con una extensión de 60.000 metros cuadrados. Un campus, por otro lado, en el que ya se han desplazado la farmacéutica japonesa Takeda y las biotecnológicas Algenex y Life Lenght, lo que permitiría a la futura Agencia «instalarse al día siguiente de la concesión». Con todo, el municipio cuenta «con otros edificios que se pueden habilitar», a los que habría que señalar varios solares pertenecientes al nuevo desarrollo urbano del norte de la ciudad y que, además, están cercanos a la estación de Metro.

Las ventajas de que Tres Cantos fuera designada como sede serían numerosas. «En primer lugar, lo qua más nos interesa, es que se va a dar un apoyo tecnológico y normativo a las empresas radicadas en el municipio. Y gracias a eso van a crecer. Eso ya es un valor muy positivo. Pero además, si la Agencia Espacial está ubicada aquí, eso significará que un mayor número de trabajadores acudirá a Tres Cantos», explica Jesús Moreno.

A este aspecto hay que sumar el de la formación. Algo que se puso de manifiesto tras la reunión, la semana pasada, del regidor con el viceconsejero de Universidades, Ciencia e Innovación, Fidel Rodríguez; la directora general de Investigación e Innovación Tecnológica, Ana Cremades, y el director de la Fundación Madrid+d, Federico Morán, No en vano, el impacto que puede tener la Agencia Espacial en los centros universitarios es otro de los grandes atractivos.

Fe e ilusión son las dos palabras que ahora mismo están en la cabeza del equipo de Gobierno. Y esa fe no solo responde a la esperanza en las posibilidades de Tres Cantos; también en la «transparencia» del Ejecutivo de Sánchez a la hora de elegir la sede. En ese sentido, el alcalde considera «chocante» que el municipio de Puertollano, de signo socialista y una de las ciudades candidatas, recibiera la visita de la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, a las instalaciones de Deimos en el polígono La Nava.

Así, en Tres Cantos están muy pendientes de que el Gobierno central saque las bases para las candidaturas. Y una vez que eso suceda, «que se valore la mejor». «Si el objetivo es beneficiar al sector aeroespacial, no le estaríamos haciendo ningún favor si utilizáramos otros caminos o atajos», concluye Moreno.