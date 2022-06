“Los vinilos de Plásticos y Decibelios”, un viaje por la historia musical con las portadas más icónicas

Se recomienda contar con tiempo para disfrutar como se merecen Los vinilos de Plásticos y Decibelios, la nueva y ecléctica muestra que ofrece Conde Duque. Allí se exponen 867 vinilos del periodista y productor musical Julián Ruiz (Murcia, 1950), cuya colección personal alcanza la cifra de 623.202 discos. Este le debe su afición a su padre, que le inculcó el amor por la música de la forma más orgánica. “De niño, me daba discos de Peter Pan, pero también de Chaikovski, Rajmáninov... se me metió la música dentro” narra en entrevista con LA RAZÓN.

Años después despegó su trayectoria profesional, que pasó por radio y prensa escrita, y comenzó a recibir algunos discos por su trabajo, aunque para conseguir algunos llegó a trasladarse a otros países. En 1975 se cansó de criticar y pasó a producir de la mano de Salvador Domínguez en su primer disco en solitario. Y parece que le gustó ese ámbito, pues puede presumir de estar detrás de algunos trabajos de Alaska y los Pegamoides, Tino Casal o el primer álbum de Grease (1978) en español. La muestra se divide en varias secciones para activar la memoria cultural.

“Esta exposición es el alegato más certero contra la política de usar y tirar”

La primera está dedicada a portadas en las que la mirada y los retratos de los artistas son protagónicos, la segunda se centra en portadas con referencias artísticas (especial mención merece aquí Andy Warhol o los picture disc). Le sigue otro apartado oculto tras unas sugerentes cortinas rojas con portadas vertebradas por la sexualidad y el cuerpo, algo muy común en los grupos de rock, aunque también recoge Like a Virgin de Madonna o Alone, Together de The Strokes.

Otra sección recupera una guerra histórica y contrapone a los Rolling y a los Beatles; mientras que la siguiente estudia las portadas más oníricas y futuristas sin olvidar el cine, con vídeo incluido, y el poprock nacional. El broche a la muestra se lo pone un eje cronológico que supone todo un viaje en el tiempo no solo por las obras que aglutina, sino por el repaso a los avances tecnologicos en la grabacion musical que ilustra.

“Debemos estar abiertos a cualquier sensación o provocación, que es de lo que va el arte”

“La exposición refleja la voluntad de entender diferentes estilos musicales en contraposición a la cultura de rechazar sin conocer antes. Debemos estar abiertos a cualquier sensación o provocación, que es de lo que va el arte», reflexionó en la presentación Andrea Levy, Delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento. Tampoco quiso perderse el evento Miguel Ríos, que le dio la bienvenida a los asistentes como solo él sabe.

Este explicó que la muestra le había trasladado a su juventud. “Este es el alegato más certero en contra de la política de usar y tirar: podemos darnos un paseo imperecedero por el nacimiento de algo que empoderó a la gente joven de los 50-60, que abrazamos una cultura que no entendíamos, pero que nos representaba”, dijo, emocionado.

El legendario rockero tiene una sección muy especial entre los vinilos. “Pensé en alguien que hubiera tenido un éxito incuestionable de los 70 a la actualidad y solo se me ocurrió él”, confiesa Ruiz, que se presentó en el evento con un tambor que le regaló el mismísimo Prince en una fiesta en los estudios de Paisley Park, en Mineápolis... y que hoy es su amuleto.

El periodista sueña con una sala más grande para exponer una parte mayor de la colección que atesora, pero de momento se conforma con esta, que cuenta con seis meses de trabajo previos para elegir las portadas. Tras mucho meditar, consigue quedarse con los tres vinilos que más le han marcado: Hunky Dory de David Bowie, Sargent Pepper de The Beatles y Purple Rain de Prince.

De su experiencia como productor, en cambio, destaca una grabación junto al coro del ejército ruso para el álbum Cosmos de CCCP. Eso ocurrió en 1996, pero el vinilo vive una nueva primavera, tal y como apuntó Ruiz, recordando el éxito de Harry Styles, que vendió un millón de vinilos de Harry’s House hace unas semanas. “Es normal. ¿Para qué quieres un CD existiendo las plataformas de streaming? El impacto de un vinilo, abrirlo, ponerlo... el placer es infinito, siempre dije que perduraría y no me equivoqué”, asevera.