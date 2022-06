La portavoz del PSOE en Madrid llama “perros” a Ayuso, Feijóo y Casado para criticar a Almeida

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha vuelto a verse envuelta en la polémica por uno de los dardos dialécticos que ha lanzado contra el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida. La concejala que protagonizó encendidos debates con la ex alcaldesa Manuela Carmena es ahora la líder de la bancada socialista en Cibeles y su estilo permanece inalterable. Con mensajes duros que, en ocasiones, lindan con la descalificación pura y dura. Como ha ocurrido hoy. Espinar ha afeado que Almeida sí haya acudido hoy a un acto institucional pero ayer no estuviera en otro, también institucional, el homenaje a la escritora madrileña Almudena Grandes, nombrada Hija Predilecta de la ciudad. Almeida ha participado en la entrega del reconocimiento a la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del área de Hacienda y Personal, Elena Collado, premiada “en agradecimiento a su colaboración con el Cuerpo de Bomberos”.

Preguntada por las razones de fondo que cree que tiene Almeida para no haber acudido al homenaje a la escritora, Espinar ha contestado que Almeida “ha demostrado en este tiempo que tiene muchos perros a los que obedecer”. “Primero lo hizo con Pablo Casado, ahora con Alberto Núñez Feijóo, se enfrentó a Isabel Díaz Ayuso pero cuando le enseñó los dientes se agachó... Obedece a todos sus jefes y a los amigos de sus jefes, cuando no a sus amigos personales, pero desde luego a quien no obedece es a los madrileños”, ha lamentado la edil.

Espinar le ha recordado al regidor que la declaración de Hija Predilecta “no es un acto familiar sino institucional y que él es el alcalde de la ciudad”. “Para estar a la altura del cargo que ocupa lo que debería haber hecho ayer es estar en el acto institucional porque debería haber estado con todos los madrileños con un teatro lleno”, ha subrayado. “Pero hoy sí vemos a un alcalde que sí está en un acto institucional, como le corresponde, en este caso para premiar a Elena Collado. Hoy el alcalde ha cumplido con su función, como yo como portavoz del Grupo Municipal Socialista, pero ayer no estuvo a la altura”, le ha criticado.

El PP exige una disculpa

La vicesecretaria de Sectorial del PP de Madrid, Inmaculada Sanz, ha exigido esta tarde disculpas a la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, tras llamar “perros” al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Tras conocer estos insultos, Sanz ha asegurado que “desde el PP de Madrid exigimos disculpas de inmediato a la portavoz socialista en el ayuntamiento, aunque entendemos que es difícil representar al sanchismo en esta ciudad y que trata de buscar protagonismo con cualquier cuestión”, ha asegurado. En este sentido, la vicesecretaria ha asegurado que “ya está bien de insultar al alcalde, ya está bien de insultar al presidente nacional del partido” aunque “entendemos su nerviosismo porque es posible que no sea la persona designada como candidata para el ayuntamiento de Madrid, pero esas disputas las tienen que arreglar en casa”. La vicesecretaria ha exigido “educación y respeto” a los dirigentes del Partido Popular por parte de la portavoz socialista y, en general, a todo el PSOE de Madrid.