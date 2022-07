La Fiscalía de Madrid pide 3 años de cárcel al acusado de amenazar a un vecino por homosexual: “Puto gay sé dónde vives”

La Fiscalía de Madrid solicita 3 años y cinco meses de prisión para una persona vecina de un hombre cuya orientación sexual despreciaba y a quien insultaba por la calle, motivo por el cual la víctima se sintió humillada y vejada “gratuitamente” al punto de tener que cambiarse de domicilio.

El representante del Ministerio Público le imputa un delito contra la dignidad con la agravante de discriminación y otro de amenazas. El juicio se celebrará el próximo miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid.

Según el escrito de acusación, desde el periodo comprendido entre los años 2015 hasta septiembre del año 2018, M. H. E. residía en Madrid y, “movido por un carácter despreciativo hacia la orientación sexual de su vecino”, cuando se cruzaba con él en el inmueble o cuando coincidían en la piscina comunitaria, en presencia de otros vecinos, le profería de forma “reiterada” y con “evidente ánimo ofensivo y de menosprecio” a su dignidad expresiones del tipo: “maricón te vas a enterar, no sabes dónde te has metido” o “mira este maricón cómo come la cabeza a los vecinos”.

Asimismo, sobre las 11:30 horas del 18 de septiembre de 2018, el acusado, “movido por un ánimo de amedrentar” a su vecino y “con evidente desprecio a su orientación sexual”, depositó en el buzón de su vivienda una carta que contenía un sobre con la palabra manuscrita “GAY” y otro folio con la frase “puto gay sé dónde vives”.

El contenido de la carta, tal y como explica la Fiscalía, produjo “temor” y “desasosiego” en la víctima que fue diagnosticado a consecuencia de los hechos sufridos de alteraciones de ansiedad y estado de ánimo que constituye un trastorno de adaptación mixto con ansiedad y estado de ánimo deprimido.