La amenaza de una “Filomena de calor” el próximo 6 de agosto en Madrid

Está siendo un verano de temperaturas altas. Calor extremo en gran parte de la geografía española. También en Madrid. Y cuando parece que los termómetros nos dan un ligero respiro, los expertos vaticinan un nuevo episodio de calor extremo. Coincidirá con el 6 de agosto, el día más caluroso del año según el portal meteorológico eltiempo.es, que vaticina que las temperaturas subirán durante la primera semana de agosto hasta superar los 38ºC en muchas zonas del país. Este portal de información meteorológica señala que, desde este último sábado de julio, las temperaturas serán elevadas, especialmente en el suroeste, con termómetros rozando los 40ºC, un ascenso que continuará el domingo y se extenderá a más zonas, ya que los 40ºC se superarán en Andalucía y Extremadura, hasta los 42ºC puntualmente. En Madrid se alcanzarán los 36ºC de forma generalizada, con posibilidad de llegar ese día a los 38 grados. Y a ello se añade el escenario de que, por las noches, los termómetros en la región no bajen de los 26 grados.

¿Con qué temperaturas arrancará agosto en Madrid?

El lunes, 1 de agosto, la previsión es que los termómetros en la Comunidad de Madrid puedan escalar hasta los 37 grados. Será el inicio del ascenso. El 2 y el 3 de agosto, las máximas sumarán un grado más, hasta los 38 grados centígrados. Ese primer fin de semana de agosto, se mantendrá la tendencia. No habrá respiro: 38 grados de máxima el jueves 4, el viernes 5 y el sábado 6, marcado este último por los expertos (y por la estadística de las tres últimas décadas) como el día más caluroso del año. A partir del domingo, ligero respiro que no se notará excesivamente en la sensación térmica: 36 grados de máxima los días 7, 8, 9 y 10 de agosto. En lo concierne a las temperaturas mínimas, desde el arranque del mes de agosto, el próximo lunes, hasta, al menos, el día 10, éstas no bajarán en ningún caso de los 23 grados según las previsiones. Algunos días llegarán hasta los 25 y los 26 grados, también por la noche.

¿Por qué el 6 de agosto es el día más caluroso del año?

eltiempo.es ha analizado los datos de más de 150 estaciones en el período 1991-2020. De acuerdo a estos datos, el día más caluroso del año es el 6 de agosto, con una temperatura media más elevada a nivel nacional, con 24,3ºC. Asimismo, la temperatura media de las máximas también es la más alta, con 30,7ºC.