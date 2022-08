Estos son los proyectos que se ejecutarán con los 50 millones de euros de los Presupuestos Participativos de Madrid

En el próximo ejercicio, Madrid promete ser más ecológica, limpia, accesible y verde. O, al menos, eso es lo que avanzan los resultados de los Presupuestos Participativos, publicados hace unas semanas. Como su propio nombre indica, se trata de un proceso de participación ciudadana en el que los madrileños, ellos y ellas, plantean proyectos de gasto para la urbe. Estos pasan por una fase de recepción de apoyos y por varios filtros para estudiar su viabilidad.

Finalmente, los aceptados se votan y el Consistorio acomete las iniciativas que hayan tenido una acogida más cálida mediante votos positivos a partir del año siguiente, que en este caso será el 2023. El presupuesto para estas acciones se acordó en la Junta de Gobierno de Madrid en septiembre de 2021, y se determinó dedicarles a dichos presupuestos 50 millones de euros. Estos se dividen entre los proyectos que afectan a la ciudad entera, a los que les corresponden un 30% de la cuantía total, es decir, 15 millones de euros; y el 70% restante (35 millones de euros) a propuestas distribuidas por los 21 distritos.

Proyectos aprobados para la ciudad de Madrid

Diez han sido los proyectos aprobados para toda la ciudad: instalación de puntos limpios de proximidad en los lugares más transitados para facilitar el reciclaje y ampliar el horario de los móviles; una campaña para eliminar los excrementos de las aceras de Madrid que se espera que fomente la responsabilidad en los dueños de mascotas; el aumento de la cantidad de bancos para sentarse y descansar o contemplar el paisaje, destinar más fondos a la eliminación cotorras argentinas, al ser una especie invasiva que perjudica a otras, como los gorriones, además de poner en peligro algunos árboles por el peso de sus nidos.

Bosque Metropolitano. Lote 2: Efecto mariposa FOTO: Ayuntamiento de Madrid La Razón

Por otro lado, se potenciarán las conexiones ciclistas hacia el nuevo Bosque Metropolitano para fomentar el acceso y uso a esta zona verde; se construirá una biblioteca en Mar de Cristal como punto de encuentro cultural, formativo y creativo para la ciudadanía de la zona noreste de la ciudad; se creará una red de “parkings” para bicicletas con anclajes seguros, sistemas de candados o cierres con claves personales y sistemas de vigilancia que se instalen por toda la ciudad y faciliten el uso de bicicletas contando con la seguridad de guardarlas con un sistema robusto.

Además, en El Cañaveral habrá bicicletas, un centro cultural, biblioteca, auditorio y ludoteca para sus futuros 50.000 habitantes que se colocarán en la parcela en la calle Ilusión. Por otro lado, se instalarán columpios adaptados para niños con movilidad reducida.

Proyectos por distritos

Pasando a los proyectos que afectan a distritos particulares, en Arganzuela destaca la instalación de un carril bici segregado del tráfico en el Paseo de las Acacias, desde la Glorieta de Pirámides hasta la de Embajadores. De esa forma se conectaría el carril bici del Paseo de Yeserias-Chopera y Madrid Rio con el centro de la ciudad. Además, habrá una pista de patinaje multiusos en Legazpi. También relacionado con movilidad es el proyecto más votado de Barajas: facilitar un acceso a la zona infantil junto al Castillo desde la calle Antonio Sancha. En distrito Centro, uno de los proyectos aprobados está causando bastante polémica tras obtener muchos votos tanto positivos como negativos, y es el de la peatonalización de las zonas de Cava Baja y Alta, asociadas al ocio y a las terrazas.

En Chamartín destaca la futura ampliación de las aceras de la calle Bonetero y otro proyecto para garantizar una accesibilidad adecuada y segura al CEIP San Juan de la Cruz. Pasando a Chamberí, allí se colocará un busto en honor a Federica Montseny y jardines en los alcorques, entre otras iniciativas. En Ciudad Lineal cabe reseñar proyectos como la creación de mercadillos para agricultores y ganaderos locales o la recuperación del parque Antonio Pirala.

Fuencarral-El Pardo verá la mejora de la Instalación IDMB Las Tablas y el arreglo del parque Ramón Gómez de la Serna. Hortaleza tendrá un campo de fútbol sostenible y Latina un centro y programa ocupacional para personas sin hogar y un corredor peatonal entre el Parque de Caramuel y la Casa de Campo. En el distrito Moncloa-Aravaca se hará una intervención del Polideportivo JM Cagigal para naturalizarlo, al igual que una biblioteca popular y una remodelación en la Dehesa de la Villa.

Vistas desde el Parque Cerro del Tío Pío en Vallecas, Madrid FOTO: David Jar La Razon

En Moratalaz destaca la instalación de fuentes, la apertura de una nueva biblioteca o la plantación de arbolado en la calle del Arroyo Belincoso. Pasando a Puente de Vallecas, allí se prevé que se mejoren las proximidades al parque Cerro del Tío Pío. En Retiro se repondrán los árboles dañados y se plantarán otros ejemplares nuevos en las calles. Sigue ese camino Salamanca, donde se plantarán nuevos árboles en Parque de las Avenidas y Parque de Breogán.

Parque de la Quinta de los Molinos. FOTO: Jesús G. Feria La Razon

En el distrito de San Blas-Canillejas se ejecutará la remodelación de la avenida Veinticinco de Septiembre, incluyendo la creación de un carril bici y pasos peatonales elevados y medidores de velocidad, además de la apertura de nueva puerta de acceso al parque Quinta de los Molinos. También se ha aceptado en Tetuán una red de carriles bici, mientras que en Usera se unirán los de la calle Embajadores y la de Perales.

En Vicálvaro se implementará la parte verde de El Cañaveral, en Villa de Vallecas se medirán las partículas PM 2.5 y 10 en la estación del Ensanche de Vallecas y, por último, en Villaverde se creará un parking en Acceso al Paseo Fluvial Del Manzanares.

¿Cómo funcionan los Presupuestos participativos?

Las propuestas recogidas en el texto fueron presentadas entre septiembre y octubre de 2021 por parte de asociaciones o ciudadanos mayores de 16 años. Después, entre noviembre y diciembre tuvo lugar la fase de la priorización de los proyectos; entre enero y mayo se analizó la viabilidad de los mismos y entre mayo y junio se votaron tanto desde las oficinas de Atención a la Ciudadanía como desde la página web decide.madrid. Fundamentalmente se proponen actuaciones en materia de urbanismo, medio ambiente urbano (parques, jardines públicos, etc.), infraestructura viaria, transporte colectivo urbano, actuaciones de protección de la salud pública, actuaciones que fomenten la práctica del deporte y la promoción de la cultura, entre otros. Cabe apuntar que no tiene que ser exclusivamente en el distrito donde se está empadronado, también donde trabaja, donde reside su pareja, etc.