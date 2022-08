Insultos, fuera de la Asamblea: el pacto imposible en Vallecas

Si el curso político acabó con un ambiente tenso y crispado, ahora Gobierno y oposición están dispuestos a rebajar el tono y el nivel de insultos en los debates parlamentarios de la Asamblea de Madrid. Fue una de las cuestiones que ha puesto sobre la mesa la portavoz de Más Madrid, Mónica García, durante la reunión mantenida hoy en la Real Casa de Correos con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, dentro de la ronda de contactos que ha mantenido con todos los grupos del arco parlamentario en el inicio del curso político. Y en esto sí que parece que hubo cierto acercamiento en lo que parece un pacto imposible en un año electoral. El vicepresidente y portavoz del Gobierno autonómico, Enrique Ossorio, se mostró «encantado» de que el debate entre los grupos políticos «sea de ideas y no de insultos, exabruptos y ataques (...) No hay nada más deseable», sentenció.

Pero Ossorio también ha querido dejar claro que, precisamente, el deterioro del debate parlamentario se produjo desde que aterrizaron en la Cámara madrileña los «partidos populistas». «No es que no hubiera debates duros con el PSOE, pero el ambiente empeoró cuando llegó Podemos por el nivel de utilización del dato falso, el uso de mentiras y falsedades, el meterse con la familia...», lamentó. Y se atrevió a decirlo desde la experiencia «porque llevo mucho tiempo» en política y «lo he vivido». Pero de esta crítica no escapó Más Madrid, en la medida en «es una escisión de Podemos», puntualizó.

Quienes no se pronunciaron sobre la idea de apuntarse a un pacto fueron los morados que quisieron dejar claro que «la primera que nos llamó vagas y malcriadas fue la presidenta, es la que insulta», sentenció su portavoz, Carolina Alonso. «Más allá del ruido, queremos nueces, es decir, medidas para la ciudadanía».

Con Más Madrid hubo coincidencia en la necesidad de instalar paneles solares en Metro y en impulsar un plan “Renove” de electrodomésticos. Otras cuestiones, como la gratuidad del comedor, las ayudas directas a las familias para aliviar la escalada de precios en el arranque de curso o un bono de ayuda al teletrabajo, quedaron en estudio por parte del Gobierno de Díaz Ayuso.

Lo cierto es que todos los grupos políticos han convenido con Ayuso en la necesidad de que se lleven a cabo medidas que frenen el impacto de la crisis energética en las familias. El Grupo Popular cree que tramitar las 15 leyes que ahora están en la Cámara regional «va a suponer una mejora para la vida de los madrileños», entre otras cosas porque «están centradas en mejorar la renta disponible de las personas que lo están pasando mal con la situación de crisis energética». Algunas de ellas van encaminadas a simplificar trabas administrativas o a apoyar a desfavorecidos a través de la Ley de Infancia o la de Servicios Sociales.

Quien se ha mostrado abierto a seguir apoyando al Gobierno de Díaz Ayuso en cuestiones clave fue Vox. Su portavoz, Rocío Monasterio, ha asegurado que dará su voto a los Presupuestos de Ayuso para el año que viene si sirven para «ayudar a las clases medias y bajas, reducción del gasto y de impuestos. Ossorio también ve a los de Rocío Monasterio como «socios preferentes» en este curso político. Dio por hecho que, en lo sucesivo, «los apoyos los vamos a conseguir previsiblemente de Vox».

También se ha mostrado dispuesto a llegar a consensos con el PSOE sobre «cualquier cosa que nos planteen, si pensamos que es buena para los ciudadanos». Informó a su portavoz, Juan Lobato, de que los centros de Atención Primaria de Urgencias (SUAP), se abrirán en su totalidad y el Gobierno regional valora no incluir la posibilidad del uso de tarjetas de crédito para el pago en las casas de apuestas, en la regulación que está haciendo, si la medida incrementa la ludopatía. «No iríamos en esa dirección», puntualizó, ante las quejas recibidas sobre la normativa que ahora está en período de exposición pública. Quien salió decepcionada de la reunión con Ayuso fue la portavoz de Podemos, Carolina Alonso. «No sé para qué se hacen estas reuniones si no se van a tener en cuenta las propuestas de la oposición», lamentó.