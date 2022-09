Esto es como la mejor canción del verano. Pero en barrio. Y ahora que llega el otoño, toca redescubrirlo. Cada uno defiende lo suyo, o lo que recuerda de lo vivido. Todo aquello que le ha marcado para bien, para muy bien... o para mal. Ni cuando te señalan como el “peor” o el menos relevante tienes que serlo, ni cuando te apuntan como la perfección y la gloria más “cool” de Instagram lo eres.

Y luego están ciertas valoraciones que quizá no se contemplan -es una votación personal (muy personal)- y variantes como la violencia, la pobreza circundante, la inseguridad o la falta de transportes seguros parecen haber sido dejados de lado. Es por eso que “barrios” en Ciudad del Cabo, Medellín o Marrakesh se sitúan por encima de otros de los “galardonados”, o el que nos ocupa y preocupa, Plaza de España, en pleno Centro de Madrid, a mitad de camino entre Argüelles y Palacio. Por no hablar de qué es lo que se valora, a la vista del reconocimiento que tienen barrios en Chicago, Montreal o Glasgow. Lugares todos ellos muy respetables, aunque más de uno podría tener serias dudas sobre las virtudes que les adornan.

En este caso, la madrileño (y muy castiza) Plaza de España se ha colado en el listado de 2022 de la revista Time Out Index. Concretamente, la capital se ha situado en el número 12. Sigue siendo “tan divertida y acogedora como lo ha sido en años pasados”, pero cada día se encuentran muchas más cosas para hacer, ver y, lo que es más importante, comer, que nunca. Apuntan desde la publicación. No es de extrañar que la friolera del 94 por ciento de las personas haya elegido a la capital española por su comida y bebida. Además de tener museos de alto nivel como el Prado, el Reina Sofía y el Thyssen-Bornemisza, no sorprende que el 95 por ciento de los lugareños también hayan calificado y puntuado su arte y cultura. La gran novedad en esta edición se centra en proyectos nuevos sobre espacios antiguos. Pasear por la nueva Plaza de España, recientemente puesta al día, peatonalizada y accesible, o sumergirse en uno de los muchos restaurantes de la ciudad, con el RavioXO del chef Dabiz Muñoz, todo un personaje que ha obtenido hace escasos días el título del mejor cocinero del mundo. Ahí es nada. No hay sitio para el aburrimiento en la capital española.