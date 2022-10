Álex Blanco, protagonista de “Forever”: “Ojalá se haga justicia con Michael Jackson”

Aunque Michael Jackson falleció en 2009 con tan solo 50 años, la estela que dejó en el mundo de la música, la moda o el baile es tan intensa que, en la actualidad, es muy fácil encontrar reminiscencias de su obra en artistas noveles o en otros tan consagrados como Bruno Mars, Lady Gaga o Beyoncé. También proliferan homenajes, imitaciones, exposiciones, discos recopilatorios o películas.

Eso sí, no todos estos productos cuentan con el beneplácito de los Jackson, como es el caso de Forever. The best show about King of Pop, un espectáculo disponible hasta el próximo jueves seis de noviembre en el teatro La Latina (Pl. de la Cebada, 2). Su protagonista, Álex Blanco Lamas, lleva 13 años interpretando al Rey del Pop, pero muchos más siendo seguidor del artista. De hecho, cuando vio en La Coruña la primera temporada del espectáculo, quedó embelesado y escribió a los productores para compartir con ellos su trabajo.

Sin embargo, tuvo que esperar hasta 2017 para audicionar en el casting, y el resultado de esa prueba ya es historia. Tras pasar por países como Israel, Polonia, Portugal o Alemania y acumular más de 700.000 espectadores, Álex Blanco es una pieza clave del show. «Yo era muy fan de Michael, pero todo el boom mediático que hubo cuando falleció me llevó a querer investigarlo más y aprender sobre él. Luego quise aprender algunos pasos de baile, me piqué con algunos compañeros de clase que me decían que nunca sería como él... y hasta el día de hoy”, narra a LA RAZÓN.

Entrevista con Alex Blanco, imitador del mítico cantante Michael Jackson en “Forever, The Best Show The King of the Pop” el único espectáculo avalado por la familia del artista, en el teatro La Latina de Madrid. FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

El actor, nacido en 1995, recuerda que lo que le enamoró de Forever fue que, a diferencia de otros espectáculos que imitaban un concierto del artífice de himnos como Billie Jean, este se acercaba más a una fiesta y, sobre todo, a un cariñoso homenaje. Para Álex Blanco, y pese a llevar tantos años dando vida a Michael, este papel supone un trabajo de fondo, por lo que cuida mucho su peso y tiene hasta un disco duro que estudia continuamente con entrevistas, conciertos y apariciones públicas del estadounidense para no incorporar sus propios gestos ni olvidar ningún ápice de la esencia de Michael y bordar movimientos como el moonwalk.

Pero si algo destaca el protagonista de su ídolo es su calidad humana y cómo cree que aún no ha sido captada en su plenitud por la sociedad. “La gente no lo ve, pero preparando el papel aprendí que fue una persona que cuidaba a los demás, muy inocente e incomprendida de la que se aprovecharon quienes solo vieron poder en él, sufrió mucho. Ojalá salgan a la luz muchas cosas injustas que se hicieron contra él”, reflexiona.

Sobre sus encuentros con los Jackson, cuenta con ilusión que recibió algunos consejos y la enohorabuena de Jermaine, hermano de Michael; y que el que fue su manager le agradeció haberle traído “tantos recuerdos de vuelta”, tras darle un fuerte abrazo. Por su parte, La Toya Jackson puede considerarse la mayor fan de la producción española, pues ha ido a verla hasta tres veces y siempre acaba con lágrimas en los ojos y dando las gracias, según retrata Álex.

GRAF5592. MADRID (ESPAÑA), 30/09/2022.- El protagonista Álex Blanco (c) posa junto al resto del elenco durante el pase gráfico de 'Forever, Te Best Show About The King Of Pop' sobre el artista Michael Jackson (1958-2009), este viernes en el teatro de La Latina, en Madrid. EFE/ Sergio Pérez FOTO: Sergio Pérez EFE

Para este, el musical es una apuesta segura para los seguidores del cantante, con números que van desde la terrorífica Thriller hasta Invincible, perteneciente a la última etapa musical del artista; pero también cree que es un espectáculo muy accesible y para quienes no sean fans, pues reúne requisitos como “música y voces en directo y coreografías espectaculares”.

Y de todas ellas, Álex Blanco se queda con Smooth Criminal y su mítica inclinación a 45 grados de los bailarines: “La gente alucina, hasta sacan el móvil, porque no se lo quieren perder”. En momentos como ese, para el intérprete lo más difícil es plasmar la presencia que Michael tenía sobre el escenario. “Transmitir lo mismo es muy complicado, porque Michael podía estar quieto un minuto sobre las tablas, sin hacer absolutamente nada, y la gente no paraba de gritar. Y yo tengo que aprender a hacer llegar lo mismo sin ser él, porque la gente sabe que no están viendo a Michael. He de conseguir que se crean por un momento que están viendo a Michael, y ese es el mayor reto de todos”.

Pese a la dificultad del papel, el actor, que también es youtuber de videojuegos, tiene claro que, si algún día Forever deja de girar, él seguirá trabajando como imitador de Michael Jackson de una manera u otra, pues ya hace vídeos profesionales y actuaciones privadas.

De momento, se puede disfrutar de su trabajo en este musical que encara una temporada especial, pues se cumplen 10 años de la muerte del artista... y casi 13 desde que el espectáculo vio la luz por primera vez en el madrileño Teatro Lope de Vega, el 10 de marzo de 2010. Ya en 2011, Joseph Jackson, padre de Michael, vino a España a verlo y selló el aval de la Jackson Family Foundation, adoptándolo como el espectáculo oficial de la organización.