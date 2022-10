Furor en Argentina por la crítica de Ayuso al peronismo de Sánchez: Sol recibe 12 peticiones de entrevistas

Durante el Pleno de este jueves en la Asamblea de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso cargó con dureza contra la política económica del Gobierno de Pedro Sánchez, al que calificó de “peronista”. Una referencia que no acaparó grandes titulares en los medios españoles, pero que sí se ha convertido en objeto de debate en periódicos y televisiones de Argentina. E incluso el Gobierno de este país americano ha salido a rebatir los argumentos de Ayuso. La portavoz de la Presidencia de Argentina, Gabriela Cerruti, aseguró ayer que “efectivamente, el peronismo no tiene nada que ver con lo que Ayuso quiere para su país, porque el peronismo defiende los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los que menos tienen y quiere un país donde todos puedan alcanzar su bienestar en base a lo que se proponen y que no dependa del lugar donde nacieron”. Y añadió: “La señora tiene buena relación con Macri, entonces, le recordamos que él está siendo investigado porque durante su gobierno mucho de los negocios se dieron para su familia”.

Me niego a que el peronismo arruine el motor económico de España. pic.twitter.com/DLIx8wm4Uk — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 6, 2022

El origen de todo ello se produjo en una de las respuestas de Ayuso a los portavoces de la oposición en el parlamento madrileño: “Nos va a llevar a la ruina. No el gobierno de las mayorías no el de la gente real, el gobierno que primero crea la pobreza para luego crear dependencia del Estado. Es populismo fiscal. Le quitan el dinero a la gente para luego, como hacen los peronistas, repartirlo en pagas, ayudas, subsidios”, aseguró. “Me niego a que el peronismo arruine el motor económico de España”, concluyó.

Este debate ha provocado que en las últimas horas una avalancha de medios argentinos hayan contactado con el equipo de Prensa de la Comunidad de Madrid de Madrid. Tal y como confirman desde la Puerta del Sol a LA RAZÓN, al menos una docena de televisiones y periódicos de este país han pedido formalmente tener una entrevista con Ayuso tras su referencia al “peronismo” de Sánchez. La mayoría de estas peticiones proceden de televisiones que querían contar con Ayuso en directo a través de Zoom tras la repercusión alcanzada por sus palabras.

El diario Clarín inicia su crónica de lo ocurrido en la Asamblea así: “La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, brindó un fuerte discurso al rechazar un proyecto de reforma fiscal del gobierno de Pedro Sánchez y comparar sus políticas con la de los gobiernos peronistas en Argentina. Y es que el nuevo “impuesto de solidaridad” creado por Sánchez y Podemos recientemente se parece mucho al impuesto a la riqueza aprobado por el Senado argentino en diciembre de 2020, impulsado por Máximo Kirchner en plena pandemia.

“La presidenta Ayuso, criticó al gobierno de Pedro Sánchez y lo comparó con el peronismo. “Nos va a llevar a la ruina. Es populismo fiscal. Le quitan el dinero a la gente para luego, como hacen los peronistas, repartirlo en pagas, ayudas, subsidios”, leyó este jueves en un mensaje ante el auditorio de la Asamblea de la capital del país”, señalaba La Nación.