David, el héroe que se enfrentó a las llamas a las puertas del Metro

Pasajeros en la vía. Carteras extraviadas con miles de euros en su interior que regresan a sus dueños. Bebés que llegan al mundo en un andén. Estas son solo algunas de las situaciones a las que, en el último año, se han enfrentado los trabajadores del Metro de Madrid y por las cuales el gobierno regional les ha reconocido y premiado. Pero, entre ellas, hay una especialmente espectacular y peligrosa: la heroica actuación de David Soto, quien, junto a otro compañero, no dudó en enfrentarse a las llamas de un incendio que se originó el pasado mes de julio a escasos metros del templete de entrada de la estación de Villaverde Alto. Su única ayuda: los extintores del suburbano.

Soto es, desde hace 18 años, técnico de línea. Es decir, se dedica a la supervisión de la circulación y a la gestión del personal de Metro. De hecho, su única formación en la extinción de incendios es la que se desprende del curso de riesgos laborales de la empresa, que incluye ese uso de extintores. Pero nada que le preparase para enfrentarse «sin pensarlo dos veces», como él mismo afirma, a llamas de varios metros de altura.

«Ese día estaba trabajando como cualquier otro», relata Soto a LA RAZÓN. «Era el turno de noche. Sería la una de la mañana o un poco más. Entonces, me llamó un compañero para decirme que había fuego por fuera de la estación», dice. Aunque, reconoce, en un principio creyó que se trataba de una broma. «A la una de la mañana, ¿cómo se podía haber prendido fuego nada?», apunta. Sin embargo, avisó al puesto central y subió a comprobarlo. «Al subir pude ver que, efectivamente, había fuego al lado de la estación, probablemente a causa de unos rastrojos», relata.

metro villaverde incendio FOTO: La Razón (Custom Credit)

El fuego rompía la oscuridad de aquella noche de verano. «Hacía muchísimo calor», recuerda. «Vimos que había unos coches muy cerca que se podían quemar, y no sabíamos si podía ser alguno de ellos de un compañero», apunta Soto. «Además, el fuego estaba realmente muy cerca de la puerta de la estación», añade. Por ello, cogieron los extintores y salieron. «Los daños, si el fuego hubiera llegado a los coches, podrían haber sido mucho peores», dice. Sin embargo, pudieron mantener la calma para actuar. «Una cosa así se vive, sobre todo, con asombro, pero es importante saber reaccionar», explica. «Bajamos corriendo a por un extintor, aunque sabíamos que, por cómo estaba el fuego, aquello iba a ser un poco David contra Goliat. Pero, en la medida de lo posible, conseguimos atenuar las llamas y que no se prendieran los coches que había cerca ni llegara a la estación hasta que llegaron los bomberos poco después», explica Soto, agradecido de que, al ser verano y bastante tarde, no hubiera mucha gente en la estación. «Si no, a lo mejor tendríamos que haber lamentado otra cosa». Los bomberos llegaron y pudieron extinguirlo rápido. «Sí es verdad que también nos daba un poco de miedo que, como en esa zona hay genge en situación de calle, nos encontrásemos a alguien afectado por las llamas», añade. Por suerte no fue así. Se quedó en un incendio que, a día de hoy, aún no se sabe cómo empezó.

Una actuación tan rápida como la que tuvieron Soto y su compañero les hace merecedores de un reconocimiento que, sin embargo, les sorprende. «En una situación así, haces lo que tienes que hacer. Cuando trabajas en un servicio público vas solucionando lo que se te va presentando. Hay cosas que no se pueden elegir. En Metro somos más de 7.000 compañeros, y estoy convencido de que todos habríamos actuado igual».