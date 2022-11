Los sindicatos estiran el conflicto en la Sanidad Madrileña

Cuando ya parecía apaciguarse el conflicto en la sanidad madrileña después de la desconvocatoria de la huelga indefinida en las urgencias extrahospitalarias, se abre otro nuevo frente en la Atención Primaria. Una reunión entre la Consejería de Sanidad y el comité de huelga de médicos y pediatras concluía hoy sin que se alcanzara ningún acuerdo. Así, se mantiene la convocatoria de huelga del sindicato Amyts prevista a partir del próximo lunes.

La secretaria general del sindicato, Ángela Hernández concluía, tras la primera reunión negociadora que, que en algunos puntos, había habido aproximaciones, aunque la Consejería de Sanidad parte de «un no rotundo a todo lo que suponga financiación. De momento no hay ni siquiera un pequeño acercamiento», lamentó. «Tener que pedir informes perceptivos a Hacienda no se puede convertir en un parapeto para que nunca haya dinero para Atención Primaria y sigamos gestionando a coste cero. No se puede llegar a un acuerdo cuando hay que remitirse a informes presupuestarios del Gobierno que viene», en referencia a la proximidad de las elecciones autonómicas, previstas en mayo próximo.

La Consejería de Sanidad, por su parte, ha mostrado «la mano tendida para seguir con mejoras organizativas para los profesionales de Atención Primaria», pero también ha querido dejar claro que las mejoras en materia económica para los profesionales de la sanidad madrileña ya se están desarrollando en el Plan impulsado en 2021 con una dotación de 200 millones de euros. De hecho, los profesionales ya están viendo una subida de las retribuciones en su nómina.

Del mismo modo recordó que, para el próximo año la Comunidad va a dedicar 2.444 millones a Atención Primaria, 444 millones más que este año, un 22,2% más. La Consejería entiende que ya se cumple con una de las exigencias del sector y es que el 25% del presupuesto autonómico vaya a parar a la sanidad. Al menos así queda reflejado en el proyecto de Presupuestos para el próximo año.

Así las cosas, Amyts ha convocado desde el lunes a un paro total a 4.240 médicos de Familia y 720 pediatras. Entre sus exigencias está una reducción de la agenda de tal manera que puedan atender diariamente un máximo de 31 pacientes a los que dedicar un mínimo de 10 minutos a cada uno de ellos, y un tope de 21 pacientes para los pediatras, con un tiempo de dedicación de 15 minutos.

«Siempre nos dicen que hay que pasar por la Mesa Sectorial. Pero lo que no se puede hacer es convertir la Mesa Sectorial en un parapeto, dijo Ángela Hernández. Lo que lamenta es que la respuesta de Sanidad haya sido que «ya están cerrados los acuerdos presupuestarios». Sin embargo, si nos tenemos que remitir a los acuerdos presuestarios del próximo gobierno no podemos llegar a un acuerdo. Alguien tiene que comprometerse con una financiación suficiente de la Atención Primaria», sentenció. Entre otras cosas porque «hay menos de 200 pediatras que antes de la pandemia y un 20% de consultas de especialista en Medicina de Familia y Comunitaria sin cubrir».