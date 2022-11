El “no es no” de Pablo Iglesias a una conciliación con la Policía Municipal de Madrid

El ex vicepresidente del Gobierno y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha negado este miércoles a llegar a un acuerdo con la Unión de la Policía Municipal de Madrid (UPM) durante el acto de conciliación celebrado en el Juzgado de Primera Instancia Número 2 de la capital, por lo que el sindicato ha avanzado que presentará una querella contra el ex dirigente “morado” por injurias graves por sus declaraciones sobre el cuerpo.

“La procuradora de Pablo Iglesias ha venido a decir que no hay avenencia, que no hay acuerdo, y en consecuencia lo que el sindicato va a hacer es presentar la querella por injurias graves a la Policía Municipal de Madrid”, ha señalado el abogado del sindicato, Tomás González, a la salida de los juzgados.

Según ha apuntado este letrado, a Iglesias “se la ha dado la oportunidad de un acuerdo y no se ha retractado” por lo que ha explicado que ahora deberán presentar la querella en la que pedirán la pena correspondiente a ese delito de injurias, y que comprende una multa de entre 12 y 18 meses.

Fuentes de la representación legal del sindicato, ya habían anticipado que, con esta conciliación, el sindicato policial pretendía que el ex vicepresidente del Gobierno se retractara de sus declaraciones y pidiera disculpas.

El podcast y las cabelleras

La juez Cristina Fernández Gil había llamado a conciliar como requisito previo para que la UPM pudiera presentar una demanda por injurias graves al cuerpo local.

Fue el pasado 19 de octubre cuando la delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, anunció en la comisión del ramo que la Policía Municipal de Madrid, a través de la Unidad de Coordinación Judicial, había acudido a los tribunales para “defender la dignidad” de los agentes frente al ex líder de Podemos.

El sindicato emprendió acciones legales contra Iglesias por las declaraciones que realizó en su ‘podcast’ el pasado 28 de septiembre. “Con cinco tías como (la dirigente de Podemos) Isa Serra a caballo veríamos correr a toda la Policía Municipal de Madrid. No les serviría además de nada. Isa me traería las cabelleras de todos ellos y (Pablo) Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Otegi en Arralde”, afirmó.

Cabe recordar que por sus declaraciones Iglesias fue reprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid con los votos a favor de PP, Ciudadanos y Vox.

Quieren que el Ayuntamiento se persone

Por otro lado, desde el sindicato han instado al Ayuntamiento de Madrid a que se presente como acusación particular en defensa de su propio cuerpo policial, y han apuntado que una vez presenten esa querella, es oportuno que lo hagan.

El secretario general del sindicato, Jaime Johnson, que sí ha asistido a la conciliación, ha explicado a los medios a la salida que si bien habían invitado al alcalde, José Luis Martínez Almeida, “tampoco se ha presentado”. “El propio alcalde dijo a los medios que estas palabras eran una injuria y que iba a tomar alguna medida legal al respecto”, ha recordado Johnson.