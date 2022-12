Ayuso censura la actitud desleal con la Corona y advierte del federalismo que “destruye a la soberanía nacional”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha conmemorado hoy el 44º aniversario de la Constitución Española y ha reivindicando una convivencia “en democracia y libertad” en la que se deje de premiar la deslealtad.

“Queremos seguir al lado de la Constitución, de la Monarquía Parlamentaria, de la pluralidad política, de la unidad de España y de la libertad, que es lo que desea la inmensa mayoría de los españoles”, ha dicho en el discurso que ha pronunciado durante un acto conmemorativo en la Real Casa de Correos.

La presidenta madrileña también ha advertido de que la “deslealtad hacia el sistema ha llevado a algunos a buscar la solución en el federalismo” pero éste “supondría que distintas naciones soberanas se unieran, compartiendo sus poderes en un órgano central, intentando funcionar como la unidad que no son”. Por eso ha remarcado que “El poder nacional es el único soberano. No puede haber un Estado débil que no se atreva a resolver los problemas nacionales”. “No somos un Estado plurinacional, sino una nación de siglos que ha llegado felizmente a esta forma que disfrutamos: una monarquía parlamentaria, con organización autonómica, en un Estado social y democrático de Derecho”, ha remarcado.

Del mismo modo, Díaz Ayuso ha censurado “toda actitud desleal con la Corona, que ha sido la principal defensora y garantía de nuestra democracia”. “Su Majestad Felipe VI es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”.