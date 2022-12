La Casa de Paellas de Madrid: una opción para pedir a domicilio un arroz que llega en su punto

Reinventarse tiene su complicación y riesgo, pero si se hace con cabeza y a fuego lento, la receta final es imbatible. Nacho Monteverde es aparejador y diseñador de interiores de profesión. Durante años, se centró en el sector inmobiliario hasta que la crisis de 2010 le provocó frenar en seco, pero él tenía un as ganador debajo de la manga. Lo suyo iba más allá de ser un cocinillas. Tanto es así, que llegó a plantear a sus padres el irse a estudiar cocina a Francia en un momento en que el oficio de cocinero no estaba bien visto, así que no tuvo otra que seguir dándolo todo en su estudio de arquitectura. Eso sí, en sus ratos libres no perdía la oportunidad de absorber las lecciones culinarias de su madre. Y así fue cómo se germinó, sin saberlo, Casa de Paellas. Al principio, elaborándolas para sus amigos. Hasta que su afición se convirtió en una profesión. Primero, allá por 2002 fundó El Escondite, hasta que, pasados tres años, se puso el delantal y montó una casa especializada en paellas a domicilio, elaboradas con los mejores ingredientes, cosa que se nota en cada bocado. Pionero en un concepto de negocio que, por aquel entonces, no estaba desarrollado, se ha convertido en una excelente dirección a tener en cuenta. Porque la filosofía del espacio, situado en el 9 de la Calle Belgrado (Európolis), en Las Rozas, es llevar esta elaboración tan nuestro, Marca España donde las haya, y tantas veces desvirtuada, a casa de quien se lo requiera, dentro del área de Aravaca, Pozuelo, Majadahonda, Las Rozas, Las Matas, Los Peñascales y Boadilla del Monte. Y, les aseguro que el arroz llega bien suelto y en su punto exacto. Primordial.

También, debemos mencionar a Ana Martínez Belén Gil de Rozas, quien dejó su trabajo en banca para realizar esa labor que no se ve y es tan fundamental como es el marketing digital, ya que es posible pedir a través de la web (casadepaellas.com), y la organización de unos eventos de éxito en la que las paellas son protagonistas. Pero vayamos por partes, porque a esta gran casa es posible acudir entre semana a degustar una ración. Incluso, pedirla para llevar y comerla en la oficina cuando no hay otra que permanecer delante del ordenador pero, lo cierto es que estás llevándote a la boca una preparación rica y saludable. Porque en el local siempre hay una hecha en el momento para ofrecer por raciones, ya que los siete días de la semana cuentan con servicio a domicilio. Así que, ahora que llega la Navidad y los restaurantes están hasta la bandera, ¿por qué no pedir una para su almuerzo de empresa? Incluso, sabiendo que las fiestas son largas, es buena opción para esos días en los que ya nos hemos fulminado la pularda, el cordero y demás recetas navideñas.

Catering con showcooking

Cuentan con un servicio de catering impecable en el que el showcooking es la clave del éxito. Lo difícil es decidirse cuál o cuáles pedir, ya que merecen la pena tanto la paella valenciana, como el arroz a banda, con marisco, el negro, con secreto ibérico, con costillas y alcachofas, con bogavante y la recién llegada para alegrarnos las fiestas, con confit de pato, espárragos verdes y foie. Nacho y Ana llegan con las herramientas necesarias para convertir el lugar indicado, dentro de la Comunidad de Madrid, en el escenario idóneo en el que preparar la elegida ante los ojos de los comensales. Mientras disfrutan del cóctel (croquetas, ibéricos, crema de boletus, mini tartaletas de ensaladilla rusa, tortilla de patata, delicias de pollo, rollitos de salmón…) y de una copa de champán, por eso de brindar por el año que entra, pueden realizar las preguntas que deseen e interactuar con sus artífices, quienes les desvelarán los trucos para elaborar la paella perfecta y sorprender a los suyos. De postre, la tarta de queso, pero, ya saben, es imprescindible pecar con unos turrones. Feliz Navidad.

Paella de Casa de Paellas

No te pierdas Con pato, espárragos verdes y foie Es la receta recién incorporada para quienes deseen ir más allá de las clásicas navideñas. Resulta perfecta como almuerzo de empresa (cuentan con numerosas privadas y con organismos públicos entre sus clientes) o para ese día que se niega a entrar en la cocina y a salir de casa.

Casa de Paellas

Dónde calle Belgrado, 9. Európolis. Las Rozas

Teléfono 660 32 30 00

casadepaellas.com