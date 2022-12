El menú navideño que Dabiz Muñoz te envía a casa: 225 euros y la tarta La Pedroche, de postre

Andamos dando vueltas a cómo sorprender a los nuestros durante estas fiestas y con qué delicias despedir el año, porque es momento de disfrutar más que nunca alrededor de una mesa. Por eso, ahí van algunas ideas en el caso de que decida delegar en los grandes maestros de los fogones.

¿Qué le parece contar con las recetas del mejor cocinero del mundo? Dabiz Muñoz acerca a través de El GoXO y Glovo un menú para sólo dos comensales (dentro de la M-30). Lean, lean. Empieza con una crema de mariscos a la naranja agria con cangrejos de río, papada Joselito y gnocchis ahumados, que antecede a unos canelones de pintada en pepitoria, bechamel de Huancaína, «carbonata» de bacon y jugo de pintada untuoso y trufado. Como platos fuertes, un jarrete de ternera blanca hipermeloso, cocinado durante 48 horas, con jugo de «kare japonés» y acompañado de puré de patatas al estilo Robuchon con sichimi togarshi, cous-cous de verduritas y trompetas a la brasa con limones japoneses. De postre, la famosa tarta de queso La Pedroche (225 euros). Los turrones ya están a la venta y en breve, el roscón.

El grupo Santerra crece con la marca Cozina by Santerra. De ahí que podamos ceder el delantal a Miguel Carretero, quien nos elaborará las reconocidas mejores croquetas del mundo de jamón ibérico. Y, ¿qué le parece seguir con una ensaladilla de centolla, con el hojaldre de salmón ahumado y con una bullabesa de pescados de roca? Entrantes que comparten mesa con la terrina de foie gras con compota de frutos rojos y tostas de pan hojaldrado y con los espárragos blancos en conserva con vinagreta de erizos de mar. Como plato fuerte, unas imprescindibles perdices, que el cocinero borda, estofadas a la bordelesa, que dejan hueco a varias guarniciones: champiñones en salsa Strogonoff, cebollitas francesas glaseadas al Oporto y parmentier de patata trufada. El tatín de manzana es el postre que destaca entre los turrones y los polvorones. Miguel nos recuerda que no sólo de sobras se come, así que nos sugiere sorprender a los nuestros al día siguiente con unas pochas con morcilla casera de liebre (20 euros) y con su pato a la royale con salsa al chocolate (28). Puede encargar champán, caviar, anchoas, jamón y cecina.

La sopa donostiarra de Carlos del Portillo es uno de los mejores platos de cuchara que hemos probado y que puede servir la noche del 24. Sí, el cocinero de Bistronómika sugiere dos propuestas y ambas comienzan por esta maravillosa elaboración y continúan con el pastel de cabracho, la ensaladilla de centollo, el cardo con langostino y su mítica gilda. Cambia, eso sí, el plato principal. En el Peixe, destaca el rodaballo con pimiento rojo (90 euros) y en el Pichón, éste ave con verduras.

Asiduos a los espacios de la Familia La Ancha, atentos, Nino Redruello opta por ocho entrantes. Entre ellos, la paletilla ibérica, mantequilla ahumada con sus regañás y anchoas del Cantábrico, el paté en croûte con encurtidos, los mejillones a la pipirrana y la trucha arcoíris ahumada con su tártara. Como primeros, la menestra de verduras torneadas con su salsa verde o la sopa donostiarra con rape, salmonete, zamburiñas y gambón. ¿Los segundos? La lubina confitada y o el jarrete de cordero con jugo de caldereta manchega. No faltan las guarniciones ni el tronco (90 por persona).

Quien se apunta es José Luis Estevan, con varias recetas a elegir, como la lasaña fría de boquerón y pisto, los canutillos de brandada de bacalao y el cardo con salsa de almendras y avellanas. El solomillo Wellington con duxelle de seta, la pularda rellena de papada y trufa y la pintada a la royal son sólo algunos segundos. El puré de castañas es una de las guarniciones y el tronco navideño, el postre imprescindible (60 euros. joseluis@joseluisestevan.com).

El Pato Laqueado Beijing, que Felipe Bao prepara en China Crown, el mejor chino de la capital, lo recibimos envasado al vacío junto con las crêpes, el puerro y, en especial, con el membrillo de fruto rojo Goji de elaboración propia. Encontraremos un código QR en el packaging, que dirige a la web del restaurante, donde el chef explica el procedimiento de corte y servicio de forma sencilla y clara, además de varias recetas.

En Dehesa El Milagro, la novedad es el «poulet farsi», que llega deshuesado, cocinado a baja temperatura en su jugo y relleno de carne de añojo, castañas, piñones, orejones, boletus y brandy. Se termina en sólo 40 minutos en el horno. Por otra parte, la pierna de cordero lechal ecológico está rellena de su carne, cebolla, puerro, champiñón, zanahoria, pasas, brandy, pistachos, boletus, ajo, tomillo, romero y pimienta. 30 minutos de horno y listo.

Por último, un clásico: en Mallorca podemos hacernos con un «pack» para cuatro con el pâté en croûte, una receta emblemática francesa, con el sello de Mario Vallés, de Hortensio, como estrella. No falta la ensaladilla trufada de langosta y pipas de granada, el icónico solomillo Wellington y un Marqués de Murrieta.