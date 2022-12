Feijóo fue Tezanos: augura a Almeida un resultado “contundente” y a Ayuso uno “espectacular” el 28-M

Volvió ayer la tradicional cena del Partido Popular de Madrid después de dos años de silencio. Un 2020 pandémico y un 2021 en el que las diferencias entre el “casadismo” y el “ayusismo” ya asomaban propiciaron un paréntesis al que se puso fin este lunes en Alcobendas. Ni más ni menos que un millar de afiliados, cargos intermedios y dirigentes llenaron el polideportivo Antela Parada de esta localidad situada al norte de la capital. A falta de pocos meses para que se elaboren las listas electorales para los comicios municipales y autonómicos de mayo, nadie quiso perdérselo.

Fue la primera cena de Navidad de Isabel Díaz Ayuso como presidenta del PP de Madrid y también la primera de Alberto Núñez Feijóo como líder nacional del partido. Ungidos ambos en abril y mayo como jefes supremos, ayer compartieron protagonismo, peticiones de selfies por parte de los asistentes e incluso línea argumental en sus discursos contra Pedro Sánchez y Vox. El diluvio que precedió a la cena y la empanada gallega incluida en el menú -40 euros por persona- constituyeron toda una declaración de intenciones del equipo de Alfonso Serrano -”el jefe”, según Ayuso- para que Feijóo se sintiera como en casa.

Negó el presidente popular los rumores que apuntan a que no se encuentra cómodo en Madrid. Desmentida la morriña, situó precisamente a Madrid como un feudo clave de cara al cambio de ciclo político que pretenden iniciar en 2023 mediante una “revolución en las urnas”.

Y Feijóo pidió victorias. No tanto en municipios como Boadilla o Pozuelo -“ahí no tiene mérito”, aseguró-, sino en los grandes feudos del sur como Getafe, Fuenlabrada o Alcorcón. En su repaso demoscópico al 28-M en Madrid se detuvo a elogiar al ticket que repetirá en mayo para aspirar a conservar el poder en la Puerta del Sol y en Cibeles. Echó flores a los “partners”, Ayuso y Almeida, pero al referirse al alcalde y a la presidenta y a la perspectiva electoral de ambos incluyó una distinción que no pasó desapercibida a casi nadie. Se enfundó el disfraz de Tezanos y auguró a Almeida un resultado “contundente” en el Ayuntamiento y uno “espectacular” a Ayuso en la Comunidad. Ni siquiera la RAE ayuda a desentrañar el mensaje que el presidente popular quiso lanzar a los suyos. Si hacemos caso a su diccionario el alcalde conseguiría en mayo un resultado “que produce gran impresión en el ánimo”, mientras que Ayuso obtendría unas cifras “aparatosas u ostentosas” en su tercera cita con las urnas.

El augurio de Feijóo se convirtió en la comidilla de las alargadas mesas de Alcobendas. No faltaron interpretaciones de todo tipo. La más aireada situó la diferencia entre lo “contundente” y lo “espectacular” en esa delgada, pero trascendental, línea que en política marca la mayoría absoluta.