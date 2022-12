La conjura de Feijóo y Ayuso en Alcobendas para una revolución en las urnas: “O Sánchez o España”

Para hacerse una idea de que hasta qué punto han cambiado los tiempos en el Partido Popular –en Madrid y en el conjunto del país– en el último año, basta comparar lo sucedido en las semanas previas a la Navidad de 2021 con lo que se ha vivido en la noche de este lunes en Alcobendas. Hace ahora doce meses, la celebración de las tradicionales cenas navideñas del PP de Madrid en los distritos y municipios se convirtió en motivo, uno más, de bronca entre los equipos de Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. Finalmente fueron canceladas. Después vendría todo lo demás.

Este lunes, sin embargo, los populares de la región regresaron a lo grande con esta cita: una cena que reunió a un millar de personas en este municipio situado al norte de la capital con la presencia del líder del partido a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta madrileña. En un momento clave, tras la polémica reforma de los delitos de sedición y malversación anunciada por Moncloa y la moción de censura prometida por Vox como respuesta. A pocos meses de las elecciones municipales y autonómicas del 28-M. Y en un feudo, el de Alcobendas, como símbolo de las decenas de localidades que la formación buscará recuperar en esos comicios y que actualmente están gobernadas por el PSOE y sus socios.

Modificado este escenario por completo –con un congreso entremedias que llevó a Ayuso a la presidencia de la formación en Madrid–, lo que sigue inalterable con respecto a la Navidad pasada es el combate de los populares a la hoja de ruta impulsada por Pedro Sánchez para –así lo aseguran desde Génova y Sol– cambiar el modelo territorial, instaurar una república e ir troceando España.

Durante su intervención, Feijóo ha insistido en lo que había señalado en el Senado unas horas antes y pidió elecciones: «No es cuestión de que voten 360 diputados en una urna, sino de que voten todos los españoles en todas las urnas. Queremos que los ciudadanos hablen votando. Es lo justo en esta situación. Si Sánchez confía en que está haciendo lo correcto como dice, no tiene nada que temer».

Ha Lamentado la estrategia planteada por Vox a la hora de encaminar al Congreso hacia una moción de censura contra Sánchez. A juicio del líder popular, los que promueven la moción de censura no piensan en los intereses generales porque está abocada al fracaso y solo serviría a Sánchez para brindarle una victoria parlamentaria «cuando sabemos que ha perdido a la mayoría social» de los ciudadanos. Según el diagnóstico de Feijóo, la moción de censura llevaría a Sánchez a «celebrarla, como celebra cada voto que vaya a los partidos que la promueven, porque cada voto a esos partidos le acerca a seguir siendo presidente del Gobierno». En este escenario, sólo hay dos opciones: «Nosotros o Sánchez. Cada voto que no sea para el PP, servirá al PSOE».

El presidente popular ha lamentado «la basura política» impulsada en las últimas semanas por Sánchez y sus socios: «En un solo día, entre puentes, deroga la sedición para favorecer a quienes atacan al Estado, rebaja las penas de malversación a la carta de los malversadores y consuma el asalto de Sánchez al Constitucional».

Ayuso, por su parte, ha vuelto a calificar de «tirano» a Sánchez y ha llamado a una revolución en las urnas a lo largo de 2023 e instó a rebelarse a la sociedad civil: «Es la hora de la España fiel. No se trata de una lucha de egos y de poder, sino que la inmensa mayoría de los ciudadanos quieran a España». En línea con la estrategia de Feijóo, ha cargado contra la posibilidad de que termine materializándose una moción de censura porque «si ahora mismo fuera a unas urnas, Sánchez se caería estrepitosamente». La presidenta regional ha señalado que «el líder de los socialistas no conoce la revolución de las urnas, que es donde le estamos esperando. Que vaya a las urnas si tiene honra y dignidad». A su juicio, la moción de censura «no es la mejor solución», porque servirá para «refrendar lo que es ilegítimo en la casa donde reside la soberanía nacional del pueblo español, que es el Congreso de los Diputados. Muchas personas nos preguntan que qué vamos a hacer, que qué largo se va a hacer esto. No os preocupéis, son cinco meses, una primera parada y después vamos a expulsarles de absolutamente todas las instituciones del Estado, de todas».