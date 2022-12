IFEMA Madrid y Alianza Rural se unen para lanzar el Salón Internacional del Campo

La necesidad de revalorizar los atributos y beneficios del mundo rural e incorporarlos al discurso político social y mediático para impulsar y visibilizar las distintas industrias y sectores vinculados al campo, es la clave del nuevo proyecto de IFEMA MADRID y Alianza Rural, que traen a Madrid el Salón Internacional del Campo (SICampo), con la ambición de convertirse en el mayor encuentro profesional, comercial, industrial y socioeducativo del panorama ferial. Se trata de una gran convocatoria con capacidad de reunir a todo el ecosistema del campo, gracias al compromiso de Alianza Rural, que responde a la demanda sectorial y al doble propósito de acercar el medio rural al mundo urbano, y de visibilizar y fomentar el diálogo con las administraciones públicas e instituciones, y de contribuir a debatir y resolver los grandes retos del campo en materia de sostenibilidad, emprendimiento y digitalización. Un propósito para el que ha sido clave la elección de Madrid como sede del evento no solo por las infraestructuras que ofrece IFEMA MADRID para la celebración de grandes eventos, sino también por las conexiones nacionales e internacionales, y por ser centro geográfico del país, ciudad que se caracteriza no solo por ser la más pobladas sino por su mestizaje de población llegada de distintos rincones rurales de España, lo que le hace especialmente atractiva para este certamen.

Alianza estratégica

La cita, que se desarrollará del 4 al 7 de mayo de 2023, en los pabellones 5 y 7 de IFEMA MADRID y espacios exteriores para la exposición de ganado, concentrará de un lado a las empresas, profesionales, asociaciones y grupos de interés de los distintos sectores e industrias rurales y, de otro, a las Administraciones Públicas e instituciones vinculadas al campo, además del público generalista, conjugando las características de un proyecto profesional con las conexiones socioeducativos y divulgativos de una cita de interés público que favorezca el acercamiento de la sociedad y del mundo urbano a mundo del campo.

Según Juan Arrizabalaga, director general de IFEMA MADRID, “para poner en marcha este proyecto ha sido indispensable el conocimiento y respaldo de los distintos sectores que viven del campo y que están representados a través de Alianza Rural, quienes darán consistencia a este salón cuyo objetivo es alzarse en altavoz para lograr mitigar los grandes problemas a los que se enfrenta el campo como la despoblación, la economía sostenible, el emprendimiento y la necesidad de acceso a la digitalización y de promover la transformación a la que está llamada el campo”.

Fermín Bohórquez, presidente de Alianza Rural, destaca que “Alianza Rural es la unión de las entidades más representativas del campo español, y está abierta a todas las que quieran adherirse. En un momento de nuestra andadura consideramos que debíamos apostar por un gran escaparate del campo a la altura de las grandes ferias del mundo, como el Salón Internacional de la Agricultura de París (SIAL), y la Semana Verde de Berlín”. El nacimiento de SICampo, en palabras de Jose Carlos Caballero, miembro de la Comisión Ejecutiva de Alianza Rural, “es la respuesta a una demanda sectorial y a una necesidad política, económica y social, motivada por razones de peso tanto ambientales, ya que el campo representa más del 80% del territorio de España; como económicas, puesto que la producción agraria final supera los 60.000 millones de euros, con un superávit de 20.000 millones y unas exportaciones de 50.000 millones, sin olvidar las razones sociales de calado estratégico como el empleo agrario, motor de desarrollo de nuestros pueblos y clave para afrontar el reto demográfico”.