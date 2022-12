Entrevista a Ángeles Chinarro: «Las distintas Juntas que se han sucedido no se han preocupado por la abogacía de a pie»

La Asociación Libre de Abogados y Abogadas prueba suerte este año presentando a su presidenta Ángeles Chinarro al Colegio de Abogados de Madrid. Su lema «Recuperemos el Colegio» es una declaración de intenciones para que la Institución «pase a manos de los y las abogadas de a pie, de los pequeños despachos».

Si accede a la presidencia del ICAM, ¿cuál es la decisión más urgente que adoptará?

Anularemos el impresentable acuerdo de la Junta de Gobierno de 19 de abril de 2021 (votado favorablemente por Juango Ospina, Eugenio Ribón y Raúl Ochoa) por el que los miembros de la Junta de Gobierno y de la Junta directiva de AJA pueden asistir gratuitamente a cualquier curso de los que ofrece el Centro de Estudios del ICAM, mientras el resto de la abogacía de Madrid debe pagarlos. Cuantitativamente el acuerdo que se anulará significa que un 0,03 % de personas colegiadas acceden gratuitamente al 100 % de los cursos que oferta o pueda ofertar el Centro de estudios del ICAM, mientras que el 99,97 % de personas colegiadas sólo acceden gratuitamente a un 10,34 % de los cursos.

¿Cómo se puede gestionar de forma más eficiente el presupuesto del ICAM?

Revisando los costes de funcionamiento del ICAM, priorizando los servicios que tengan una mejor incidencia en la gran mayoría de la abogacía de a pie, eliminando gastos superfluos e innecesarios como son muchos de los gastos de representación. Asimismo, consiguiendo que todas las gestiones con el ICAM de las personas colegiadas puedan realizarse telemáticamente.

¿El Colegio tiene una deuda con el turno de oficio?

Nuestra reivindicación y preocupación por un Turno de Oficio de calidad y dignamente retribuido no es una reciente preocupación electoral ni exclusivamente económica, como la que expresan otras candidaturas. Es un derecho fundamental y un servicio público imprescindible del Estado social. En tres ideas fundamentales, el Turno de Oficio, debe ser: un servicio público pensado en las necesidades de la persona beneficiaria de Justicia Gratuita; debe ser prestado de forma digna y con baremos actualizados y acordes con el trabajo prestado; por abogadas y abogados especialistas en cada una de las materias.

Pese a ser el Colegio con mayor número de colegiados, el desapego hacia la institución es notorio y se plasma en la baja participación electoral. ¿A qué lo achaca y cómo se puede remediar?

Las distintas Juntas que se han sucedido se han preocupado poco por la abogacía de a pie, y se han dirigido más a los grandes despachos, por eso no hay una identificación de la abogacía con el ICAM y viceversa. De ahí que tampoco haya mucho interés de hacer de las elecciones al ICAM una convocatoria asequible a la gran mayoría de abogadas y abogados. Esto se evidencia en que sólo se ha constituido un único punto de votación en toda la Comunidad de Madrid lo que dificulta el ejercicio del voto, por ello proponemos cuando ganemos las elecciones al ICAM, establecer diferentes colegios electorales que permitan más lugares de votación, mesas electorales en las principales sedes judiciales, y que se realicen en dos días consecutivos, en lugar de uno como actualmente, e implantar el voto telemático. Además, queremos potenciar la vida colegial, por ello proponemos la creación de un nuevo órgano de participación y representación, el Consejo Colegial, elegido por todas las personas colegiadas con representación proporcional y que tendría competencias para examinar la actividad colegial y realiza propuestas de mejora del funcionamiento del ICAM.

¿El Colegio debe tener más presencia en la sociedad? ¿Cómo se consigue?

Sí, debe ser más cercana a la ciudadanía y alejada de la impresión de corporativismo que se le tiene desde la sociedad. El ICAM gestiona el ejercicio de un derecho fundamental, el derecho de defensa, el de luchar por el justiciable en su búsqueda de la justicia y eso ya le da suficiente peso en la sociedad, pero le falta transmitir confianza y seguridad a la ciudadanía y hacer un poco de pedagogía del papel de la abogacía.

Las nuevas tecnologías son un permanente reto para la profesión. ¿Es necesario mejorar los cursos de formación?

Los cursos de formación son siempre necesarios en nuestra profesión, las modificaciones legislativas son continuas y el reciclaje es imprescindible. Las nuevas tecnologías pueden ayudar o complicar la tarea, no existe correspondencia entre la intención, al pretender digitalizar la justicia y llegar al reto del papel cero, con la realidad, en donde no se puede adjuntar grandes cantidades de documentación en soporte electrónico porque el sistema no lo soporta y se sigue utilizando el papel en grandes cantidades. Asimismo, no está adaptado el sistema para personas que ejercen la abogacía con discapacidad.

¿Es posible bajar las cuotas de los colegiados?

Queremos abordar la cuestión, pero previamente vamos a realizar una auditoria completa y exhaustiva a fin de poder eliminar gastos superfluos y sopesar una posible rebaja de las mismas.

La labor social del ICAM con los colegiados de más edad o en dificultades económicas o para encontrar trabajo, ¿es suficiente? ¿Cómo se puede mejorar?

Además de las ayudas ya existentes, queremos potenciar un Área de Empleo eficaz para facilitar la contratación y estabilidad del empleo en nuestro sector y evitar la precariedad laboral que afecta especialmente a la abogacía joven, e igualmente se favorecerán las ayudas a la formación para aquellas personas colegiadas con dificultades económicas.

¿Qué falla para que el voto telemático sea una realidad?

El voto electrónico o telemático para que inspire confianza debe ser directo, libre, personal, secreto, codificado y encriptado, que acredite la identidad, autenticidad y condición de colegiada de la persona votante y trabajaremos para conseguirlo.

Si no se presentara a las elecciones ¿a qué candidato votaría?

A la candidatura que promoviera la Asociación libre de abogadas y abogados, ALA, porque no me considero representada en ninguna de las otras candidaturas, todas significan la continuidad del Colegio actual.