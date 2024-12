Los coches madrileños sin etiqueta podrán circular este 2025 sin ser multados

Los coches sin etiqueta medioambiental, esto es, los gasolina anteriores al año 2000 y los diésel previos al 2006, podrán circular durante este 2025 sin ser multados. El plazo de aviso se extenderá por doce meses y, por tanto, no recibirán sanción: sólo un aviso para notificarles esa infracción. Hay que recordar que Madrid Zona de Bajas Emisiones entra a funcionar plenamente a partir de este 1 de enero. Si hasta ahora, los no residentes sin etiqueta ya no podían entrar en los límites de la capital, la prohibición se extendía ahora también a los residentes. De este modo, el Ayuntamiento de Madrid extiende el llamado "periodo de información". "Se extiende el periodo de aviso para que todo el mundo pueda conocer la ordenanza", afirmó el delegado de Medio Ambiente, Movilidad y Urbanismo, Borja Carabante. Junto a estos, tampoco se sancionará a las motocicletas y los vehículos de mercancías sin etiqueta de cualquier parte de España, incluyendo los del municipio de Madrid.

Junto a la vicealcaldesa Inma Sanz, Borja Carabante ha realizado el anunció durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. Junto a esta medida, y por "razones de interés general", se van a determinar excepciones: aquellos autónomos (o sociedades unipersonales) de 59 años (cumplidos en 2025) en adelante con vehículos A de más de 3,5 toneladas; titulares de vehículos A o familiares que lo necesiten para su traslado a centros médicos y hospitalarios para someterse a tratamientos hospitalarios -no consultas-; también se permitirá el acceso temporal a los vehículos A de aquellas personas que hayan comprado uno nuevo de bajas emisiones, pero que por cuestiones de fabricación no lo haya recibido todavía.

La decisión del Área de Movilidad y Medio Ambiente se toma después de analizar los últimos datos de calidad del aire. "Tenemos los mejores datos de toda la serie histórica. La calidad del aire ha mejorado un 34 % respecto a 2019. Plaza Elíptica está por debajo de la mitad que en 2019 en lo que se refiere la contaminación. Hoy podemos decir que en 2024 volveremos a cumplir la directiva europea. Y estamos en disposición de ser la primera capital europea que, en 2030, reduzca a la mitad su contaminación", afirmó Carabante, en relación a los nuevos límites marcados por Bruselas para dentro de seis años.

Así, Carabante afirma que la estrategia medioambiental de Cibeles, Madrid 360, "es un modelo de éxito" y que demuestra que "la sostenibilidad ambiental puede ir de la mano de la sostenibilidad económica".