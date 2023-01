Varias sociedades médicas apoyan a los médicos de Primaria sobre las bajas laborales

Tres sociedades científicas -SEMG, Semergen y SoMaMFyC- han expresado su apoyo a las medidas planteadas por el Foro de Médicos de Atención Primaria para exigir que las bajas laborales por enfermedad no sean tramitadas únicamente por los médicos de centros de salud, según establece un Real decreto de 2014.

En concreto, las tres sociedades médicas apoyan “no emitir en Atención Primaria ningún parte de baja cuando el paciente ha sido valorado y tratado en otro nivel asistencial a partir del 9 de enero de 2023″, ni tampoco emitir “partes de confirmación o alta en los pacientes dados de baja en otro nivel asistencial” desde esa misma fecha, mientras “permanezcan en seguimiento en dicho nivel, con independencia de la fecha de revisión”.

Así lo expresan la Sociedad Española de Medicina General y de Familia (SEMG) Madrid, la Sociedad Española de Medicina de Atención Primaria (Semergen) y la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (SoMaMFyC) en un comunicado conjunto.

La polémica se ha desatado después de que el Foro de Atención Primaria planteara que estos médicos “dejen de hacer las bajas que no les corresponden”, al entender que según un Real decreto de 2014 “la incapacidad temporal (IT) la emite el médico del sistema público de salud que reconoce al paciente”, por ejemplo un médico hospitalario y no exclusivamente el de Primaria.

Tras ello, la Consejería de Sanidad ha enviado una circular a los directores de centros de salud madrileños advirtiéndoles de “consecuencias disciplinarias” si no cumplen una resolución de 2009 que les adjudica en exclusiva la emisión de las bajas por incapacidad temporal (IT).

En dicha circular, la Gerencia de Atención Primaria reconoce que “si bien la Resolución (de 2009) es previa al Real Decreto 625/2014, a día de hoy no ha sido derogada”, siendo por tanto “de obligado cumplimiento por lo que la negativa a acatarlo” podría tener “consecuencias disciplinarias”.

Las sociedades científicas han reaccionado animando a los médicos a “informar a todos los pacientes” que pueden acceder a su historial “de forma electrónica” y descargar “sus partes de baja, confirmación y alta sin necesidad de acudir al centro de salud cuando no sea necesario por motivos clínicos”.

Los médicos de Primaria también deben pedir a los pacientes que “trasladen a sus empresas”, como ya hacen muchas de ellas, “la posibilidad de acceder a través del INSS al registro de trabajadores en situación de IT, evitando la impresión y recogida de los partes correspondientes”, indican en el comunicado.

Para las sociedades, la labor asistencial en Primaria “exige poder dedicar tiempo” a los pacientes, principalmente a los “más vulnerables clínica y socialmente”, y poder centrar dicho tiempo “en actividades de valor clínico, entre las que no se encuentra la emisión de partes de IT derivados de la asistencia fuera de la Atención Primaria”.