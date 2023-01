Madrid homenajea a sus otros habitantes

Los animales de la Comunidad de Madrid están de fiesta. Ayer, arrancaba la celebración de las fiestas de San Antón, patrón de los animales, dedicadas este año a los animales de asistencia que aportar servicio, cariño y lealtad a quienes más lo necesitan. La cocinera y Estrella Michelin Pepa Muñoz fue la encargada de dar el pregón de estas fiestas, que tendrán lugar hasta el próximo martes, 17 de enero. «Unas fiestas que tienen que ver con los animales y los animales, en general, han ayudado y ayudan de forma extraordinaria a nuestra evolución y progreso», señalaba. Durante el acto, que tuvo lugar en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, estuvo acompañada por el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida; el concejal del distrito de Centro, José Fernández, y el Padre Ángel, además de otros miembros de la corporación municipal. Muñoz, que se declaró amante de los animales, recordó que el propio San Antón fue de los primeros en darse cuenta de la «sabiduría que puede aportar observar la naturaleza y a sus animales, a los que tanto debemos».

En este sentido, Muñoz destacó el amor incondicional que ofrecen las mascotas, «que siempre nos reciben con el corazón abierto y, a su manera, con una sonrisa». Asimismo, puso en valor la labor de los perros que prestan servicio «de la mano magistral de nuestras fuerzas de seguridad» y la de los animales de asistencia «que tanto bien hacen a personas con algún tipo de discapacidad física o emocional y que tanto nos aportan con su compañía, haciendo su magia particular». La propietaria del Qüenco de Pepa, fue reconocida con la Medalla de Madrid en 2022, quiso acabar su discurso destacando la importancia de no maltratar a los animales, ya que, además de no merecerlo, «estos actos no dignifican a la raza humana».

La pregonera, contó con la presencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, José Fernández y el Padre Ángel, entre otras autoridades FOTO: Alberto Ortega Europa Press

Por su parte, el alcalde quiso animar a los madrileños a que este fin de semana se acerquen al Palacio de Cibeles, donde va a haber diferentes actividades y exhibiciones caninas para conmemorar una de las fiestas más queridas por los madrileños. «Hoy se homenajea a los animales, a los otros habitantes que tiene Madrid», señalaba, por su parte, el concejal del distrito de Centro, José Fernández, que recordó, asimismo, que en este 2023 «hemos querido también agasajar a otros animales como caballos y aves, que también acompañan a las personas con discapacidad y a las personas enfermas». Para Fernández, si algo tienen los animales es «ese extraordinario cariño que nos trasladan, que nos ayuda muchas veces a desarrollar facultades que tenemos limitadas y ellos nos acompañan en situaciones difíciles».

Tras el pregón, los asistentes presenciaron una exhibición de la Unidad Canina de Apoyo a la Seguridad de Policía Municipal de Madrid y pudieron recorrer por los diferentes stands ubicados en la misma Galería de Cristal. Entre ellos se encuentra la carpa informativa instalada por Madrid Salud desde donde se fomenta la tenencia y adopción responsable y el «buen trato animal» con actividades para niños y en la que también se dan a conocer tanto las actividades que se llevan a cabo en el Centro de Protección Animal como algunos de los programas que desarrollan.

Exhibición de una unidad canina de la Policía Municipal de Madrid, este sábado en el Palacio de Cibeles, durante el acto de inicio de las fiestas de San Antón 2023 FOTO: Daniel Gonzalez EFE

Entre los asistentes, se encontraban Sira y Ara, dos yorkshire terrier, que acudían por primera vez al Palacio de Cibeles. Su familia se desplazó hasta allí porque «nos gustan mucho los animales y existe la posibilidad de que nuestra hija en un futuro sea Policía y escoja la rama de guías caninos. Es una posibilidad de ver cómo funciona y es un lujo poder ver en directo todo lo que son capaces de hacer», contaba a LA RAZÓN su dueña, Ana.

A pesar de su corta edad, solo de un año, Manny, conoce también muy bien la labor de estos perros. «Paseamos mucho por Casa de Campo, donde les entrenan, y me hacía mucha ilusión traerle hoy aquí», relataba su dueña Miriam. Y aunque los nervios de las primeras veces o la presencia de otros perros puedan resultar en ocasiones un inconveniente, no hay nada que un paseo relajante solucione para seguir con las jornadas dedicadas para ellos. «Nosotros nos quedaremos todo el día por aquí, me encantan este tipo de actividades exclusivas para ellos, son necesarias. Necesitamos más de estas, a veces me da mucha rabia las trabas que nos encontramos», destacaba emocionada.

Manny acudió junto a Miriam, su dueña, y es un gran fan de los guías caninos FOTO: B.P.

Pero no solo canes acudieron a la cita. Ares, un gato persa gris, estuvo allí junto a su dueña, Amaranta. «Soy de Tenerife y allí lo celebrábamos siempre. Es la primera vez que lo hago en Madrid y me está encantando» apuntaba su dueña. «No podemos olvidar lo importantes que son en la vida de muchas personas y creo que tendríamos que normalizar más su presencia en ciertos lugares, y que no nos pongan tantos obstáculos», señalaba.

Amaranta acudió por primera vez al Palacio de Cibeles junto a Ares, su gato persa FOTO: B.P.

Pero el Palacio de Cibeles no será el único escenario para esta celebración también lo serán la Iglesia de San Antón, el Centro de Protección animal del Ayuntamiento de Madrid y la Plaza de Chueca. La iglesia situada en la calle Hortaleza, realizará durante estos días la tradicional venta de panecillos en horario continuado de 10:00 a 20:00 horas, hasta el martes 17 de enero, día de San Antón, en el que se producirá la bendición de los animales, la celebración de la eucaristía, oficiada por el padre Ángel y las tradicionales «Vueltas de San Antón» por las calles Hortaleza, Travesía de San Mateo; San Mateo, Fuencarral y Hernán Cortés.

El año pasado la Iglesia de San Antón vendió cerca de 40.000 unidades FOTO: Gonzalo Pérez Mata La Razón

Solo el año pasado vendieron cerca de 40.000 de estos dulces «mágicos» que aúnan gastronomía y tradición a partes iguales. Según la creencia popular, el día de San Antón, después de la bendición de los animales, conviene guardar estos panecillos –también benditos- junto con una moneda durante un año, porque así atraen la fortuna. Aunque como bien dice el Padre Ángel, «cada persona los guarda para atraer cualquiera de las suertes». Elaborados con una fórmula secreta, son muchos los que se convierten en feligreses de San Antón en este día para comprarlos y aseguran conservar su buen estado de un año para otro y traer la mejor de las suertes.

El Centro de Protección animal del Ayuntamiento de Madrid participará hoy con una jornada de puertas abiertas, organizada por Madrid Salud, que está acompañada de charlas informativas y, en la medida de lo posible, con interacción con algunos perros. Madrid Salud y las personas de Voluntari@s por Madrid que participan en el proyecto de voluntariado con animales han impulsado un año más esta jornada para promover la adopción de los animales albergados en el centro, además de explicar y visibilizar la gran labor que se desarrolla con ellos, fundamentalmente perros y gatos, durante todo el año. Por último, la plaza de Chueca será el escenario sobre el que desfilarán las mascotas y acogerá hoy a las 13:00 un mercadillo solidario organizado por la Asociación de Empresarios Gay de Madrid y Fulanita de Tal.