Los empleados de la empresa municipal de limpieza, sin abrigo

Es invierno y los empleados de la empresa Esmasa, encargada del servicio de limpieza de Alcorcón, no tienen abrigo. Por eso, el sindicato CGT ha solicitado al presidente de esta empresa y teniente de alcalde, además de coordinador de Podemos en Madrid, Jesús Santos, que proporcione ropa de abrigo y calzado a sus operarios. El sindicato no oculta su descontento «por no haber recibido la indumentaria básica que necesitan para poder desarrollar sus labores a la intemperie, como botas, y ropa de invierno, que fue solicitada meses atrás y que consideran necesaria e imprescindible en estos momentos de bajas temperaturas», expone la carta dirigida a Jesús Santos quien, también fue ex trabajador de Esmasa.

En la carta, firmada por Lourdes Hernández González, delegada sindical de CGT Esmasa, solicita que «se entregue la ropa pedida con puntos a través del portal del empleado en el 2022. En múltiples casos ha sido solicitada hace varios meses y consideramos que es necesario que sea entregada lo antes posible ya que, en la mayoría de los casos, se trata de ropa de abrigo, necesaria para el bienestar de los trabajadores». También subraya que algunos trabajadores rechazaron recibir el equipamiento básico con la opción, por parte de la empresa, de incrementar el cómputo global de puntos para la solicitud de ropa a través del portal del empleado: «Hemos observado que el saldo total de puntos no ha aumentado».

El sindicato ha aprovechado el comunicado para hacer llegar también a Jesús Santos la queja generalizada de los trabajadores por la mala calidad de la ropa de agua. «No cumple con su cometido y los días de mucha lluvia acaban empapados al finalizar su jornada».

Por su parte, Antonio González Terol, candidato a la alcaldía de Alcorcón por el PP, ha criticado la falta de medios de la empresa pública: «Esmasa trata de que sus pobres empleados recojan las hojas de todas las calles de Alcorcón con un cepillo en pleno siglo XXI. Sin sopladoras. Sin barredoras sobre camión autopropulsadas, de aspiración… ¿Dónde van los más de 30 millones de euros de los vecinos que cuesta este servicio? A ser más eficientes, rápidos y efectivos no, desde luego».

El candidato popular ha añadido que: «Esto es una muestra más de que la empresa pública de limpieza de Alcorcón está mal gestionada, algo que ya he denunciado, a pesar de que dediquen 32 millones de euros del presupuesto para la misma. De todo ese dinero, poco más de un 5% lo dedican a inversión, algo que no tiene sentido. Los trabajadores necesitan medios para hacer de forma eficaz, ágil y comprometida su trabajo. No se puede tener una ciudad limpia y bien mantenida sin una plantilla motivada y con medios».