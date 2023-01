Almeida defiende los “méritos” de Ayuso para ser alumna ilustre de la UCM y acusa a la izquierda de “sectarismo”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este martes los “méritos” de la presidenta regional madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para ser nombrada alumna ilustre de la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense (UCM) así como ha acusado a la izquierda de “sectarismo” y de creer que la Universidad “es suya”.

“Díaz Ayuso tiene méritos, porque estudió en la facultad de Ciencias de la Información y es la primera persona que llega a la Presidencia de una comunidad autónoma de esta facultad. Y esta distinción se acordó en 2019. Ni el PSOE ni Más Madrid, ni Podemos-IU van a condenar lo que está pasando hoy en la UCM. Por el contrario lo van a jalear”, ha trasladado ante los periodistas desde el Palacio de Cibeles.

Isabel Díaz Ayuso ha sido recibida en el interior de la Facultad de Ciencias de la Información, a la llegada al acto en el que se le concederá el título de alumna ilustre, con gritos de apoyo que han sido contestados con consignas en contra. La dirigente regional ha llegado a la Facultad en torno a las 10.20 horas, donde ha sido recibida por el rector, Joaquín Goyache.

No ha tenido contacto con la manifestación que estudiantes habían convocado a la entrada de la misma gracias al dispositivo policial. Se han establecido varios anillos de entrada, que cortaban el paso a todos aquellos que no tuviesen carné acreditativo de estudiante.

Martínez-Almeida ha defendido que “la UCM debe ser un espacio de libertad, diálogo y convivencia, y que buena parte de la izquierda en Madrid desde hace demasiado tiempo entiende que la Universidad es un lugar donde debe reinar el sectarismo... que es suya, de su propiedad y donde no debe haber opiniones diferentes a la doctrina oficial que la izquierda preconiza”.

Como ejemplo, ha indicado que en la facultad de Ciencias Políticas de Somosaguas, el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, así como Juan Carlos Monedero “y toda su tropa hicieron de las suyas”. “Todos recordamos los escraches que hacían a aquellos políticos con quienes no compartían ideas, este es un nuevo ejemplo de cómo entiende la izquierda que debe ser la Universidad y qué debe ser la sociedad: el que no comparta la superioridad moral de la izquierda, sus dogmas, ese tiene que ser apartado, no puede hablar en la Universidad, no puede recibir una distinción de la Universidad”, ha lamentado el regidor capitalino.

Por ello ha defendido que en una Universidad “no tienen cabida las actitudes intransigentes, sectarias que se están produciendo en la UCM”.