Ayuso, reconocida hoy Alumni Ilustre de la UCM, afirma que la Universidad debe ser “espacio de libertad”

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, viajará este jueves nuevamente a Portugal, donde firmará un memorando de entendimiento con la Cámara Municipal de Lisboa cuyo principal objetivo es estrechar lazos y potenciar la cooperación entre ambas administraciones. Este memorando que se firmará con Lisboa se sumará a los ya rubricados por el Gobierno madrileño, por ella encabezado, con la región Île-de-France (Francia) y el condado de Miami-Dade (EEUU), dentro de “la apuesta de la presidenta madrileña por la internacionalización de la Comunidad y la cooperación con otros ejecutivos para incrementar lazos económicos, comerciales, y culturales que reviertan en el crecimiento de la región”, subrayan desde el Ejecutivo regional.

Un éxito internacional que rubrica su gestión política. Esa misma actividad que ha sido refrendada por la mayoría de los votantes que la han situado al frente de la Comunidad de Madrid en las no lejanas elecciones de mayo de 2021. Una popularidad y gestión que la sitúan, una y otra vez, en el foco de la política madrileña y nacional. Y también del ataque de sus oponentes. Algo que ha sido palpable a la luz de la instrumentalización que la izquierda, ahora ya en pleno año electoral, ha orquestado contra su distinción de Alumni Universidad Complutense de Madrid (UCM). Una ceremonia que tendrá lugar este mismo martes y ante la que ya resuenan tambores de guerra políticos.

En ese sentido, la presidenta Díaz Ayuso ha tomado distancia de polémicas, pues este pasado lunes mismo ha defendido que la Universidad es “el mayor foro de libertad, convivencia y pluralismo que existe” y ha criticado que “una parte pequeña” de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) quiera “dar otra imagen”.

Todo a raíz de que la UCM le otorgue este martes, en un acto, a la presidenta regional la distinción de Alumni UCM Ilustre a propuesta del Rectorado y mientras asociaciones estudiantiles de izquierda han anunciado que se manifestaran contra ello.

“Esto es una decisión que ha tomado la UCM en la que fui claustral durante unos años, a la que dediqué siete años de mi vida como estudiante: primero de licenciatura y después de doctorado. Es una universidad con la que he tenido, además, siempre vinculación. He vuelto a ella en numerosas ocasiones”, ha justificado la dirigente regional, en un acto sobre medio ambiente en San Sebastián de los Reyes.

Ayuso ha señalado que es exalumna, y como otros exalumnos que también son políticos de otras formaciones, tendrá un reconocimiento que se le dará mañana, aunque se le concedió en 2019. “No es por una cuestión académica. Si fuera por una labor académica a lo mejor ni siquiera lo hubiera aceptado pero no va por ahí. Va porque soy la presidenta de todos los madrileños porque así lo han querido en las urnas”, ha declarado a renglón seguido.

Para la presidenta, “es normal que la universidad donde has estudiado te lo quiera reconocer sin más” y “no tiene más historia”. En este punto, ha considerado que no deberían alumnos ni profesores mostrarse “de manera sectaria contra opiniones políticas” porque esto sería como decir que “los alumnos que están en sus clases no son bienvenidos porque no les secundan políticamente”.

“Creo que la Universidad es el mayor foro de libertad, convivencia y pluralismo que existe. Creo que todos en la universidad pública somos bienvenidos y que una parte pequeña, que no representa a los casi 70.000 alumnos de la Complutense, quiera dar otra imagen pues creo que les retrata”, ha zanjado.

Con todo, y pese al revuelo de la izquierda y de ciertos medios, sabedores que las elecciones autonómicas están a la vuelta del calendario, Díaz Ayuso no estará sola en esto de los reconocimientos. Este 24 de enero recibirán también el título honorífico de Alumni UCM Ilustre, el día de la festividad de la Facultad de Ciencias de la Información, el de San Francisco de Sales, en un acto presidido por el rector de la universidad, Joaquín Goyache, y el decano de la facultad, Jorge Clemente, otros reconocidos profesionales.

En esa lista, aprobada, cabe apuntar, en la Junta de la Facultad el pasado 7 de noviembre, son Rafa Antón, fundador de la agencia de publicidad China y director creativo de Llorente y Cuenca; Almudena Ariza, corresponsal de RTVE en Estados Unidos y Ucrania; Miguel Trillo, documentalista, artista y escritor; Ángel Expósito, periodista y actual director de La Linterna en la COPE; Arturo Pérez Reverte, escritor, reportero de guerra y miembro de la Real Academia Española; Antonio de la Torre, actor y periodista; Xurxo Torres, periodista y fundador de la agencia de relaciones públicas Torres y Carrera.

Estos nuevos ‘alumni’ se suman a la prestigiosa lista de 2021, cuando recibieron el reconocimiento Pepa Bueno, Álex Grijelmo, Fernando León de Aranoa, José Antonio Llorente, Mónica Moro, Fernando Rodríguez y Vicente Vallés. Su Majestad la Reina Letizia, también nombrada Alumni UCM de Honor por el 50º aniversario de la facultad, les entregó a los ocho su distinción.

Isabel Díaz Ayuso no se amilana ante las críticas de sus oponentes políticos. Su nombramiento, a su juicio, es buena prueba del sectarismo: “Me demuestra la intolerancia de algunos, que se creen que se pueden adueñar del debate público, donde aquí se tiene que opinar, sentir y vivir como dictan unos señores”, afirmó ayer mismo en una entrevista en Antena 3.

“Otros políticos han sido reconocidos como alumnos ilustres en sus universidades” y, “hombre, yo represento a todos los madrileños”, recordó. “Si la Universidad donde yo he crecido y en la que me he volcado siete años - donde he sido claustra, juntera y donde he hecho tantas cosas- no puede darme un reconocimiento como a los demás… Estaré allí por coherencia, a pesar de la dificultad”, afirmó en televisión.

Ayuso subrayó que la Universidad “es otra cosa” o debería serlo. “Es un lugar de convivencia, un espacio donde crece el consenso y el disenso. De libertad”. Para la presidenta madrileña todas estas protestas demuestran que “unos cuantos se la quieren adueñar”. Algo que, sin duda, ha reforzado su firme decisión de acudir al acto y no dejarse arrinconar por el “pensamiento único” que unos pocos buscan imponer en la Universidad de todos.