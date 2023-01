Encuentro Almeida-Villacís: “Ni ella ha pedido nada ni él le ha ofrecido nada”

Si bien, en la mañana de hoy, el alcalde aseguró que no había cruzado ninguna palabra con Begoña Villacís, finalmente el encuentro entre ambos se produjo por la tarde. Tal y como confirmaron fuentes del Consistorio a LA RAZÓN, ambos se reunieron «a petición» de la vicealcaldesa tras el Pleno Ordinario.

En dicha reunión, la alcaldesa le habló «de los acontecimientos» de los últimos días, después del seísmo, a nivel nacional, que ha supuesto la intención de convertirse en una «corriente interna» dentro del PP.

Las mismas fuentes han subrayado que, en ese encuentro, «ni ella ha pedido nada y él ha ofrecido nada», en referencia a un posible fichaje para las listas del PP.

A las «repreguntas» de la Prensa esta mañana en Cibeles, Almeida reiteró que tampoco había hablado con Villacís en las últimas 24 horas. «No hago hipótesis sobre el futuro de Cs por respeto a nuestro equipo de Gobierno. No me han oído ni me oirán hablar del futuro de concejales de Ciudadanos, por coherencia y convicción», respondió.

El regidor sí que quiso dejar claro que la situación actual «no afectará a nuestro Gobierno. Esta ha sido la legislatura más difícil que ha tenido cualquier equipo de Gobierno en la ciudad de Madrid. Hemos pasado por situaciones muy complicadas: la propia aritmética del Consistorio, la pandemia, las elecciones de mayo de 2021...». Una referencia esta última al daño electoral que sufrió Cs en aquellos comicios adelantados por Díaz Ayuso. «Seguiremos tomando decisiones importantes para la ciudad de Madrid», añadió.