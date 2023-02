Cuenta atrás para Villacís: cuatro días para presentarse a las primarias de Cs

El Pleno que se celebró en la mañana de ayer en Cibeles contaba con 47 puntos. Sin embargo, había un «punto 48» que no figuraba en el orden del día: el futuro de Begoña Villacís. Las cámaras y los micrófonos apuntaban hacia la vicealcaldesa. Medios de alcance nacional, poco habituales en una convocatoria municipal, se citaron ayer en la sede consistorial. Se esperaba con especial interés lo que Villacís tenía que decir fuera o dentro del hemiciclo. «Aprovecho para recordar a los portavoces que esto es un Ayuntamiento y que esto es una ciudad», dijo en su primera intervención, con la que contestaba a las críticas de la oposición por no sacar adelante los presupuestos de 2023. Durante su turno de palabra, afeó también a los grupos por anteponer su «partidismo» a los intereses de la ciudad.,

Esas palabras fueron lo más cerca que estuvo la vicealcaldesa de hablar de su situación. Posteriormente, intervino con motivo de una moción del PP para instar al Gobierno central a la «inmediata reversión» de la ley del «solo sí es sí», debido a que, por el momento, 322 agresores sexuales han visto rebajadas sus penas. La moción fue rechazada: los votos en contra de los partidos de la izquierda se beneficiaron de la abstención de Vox, debido a que el PP no aceptó una modificación del texto.

En su turno de palabra, Villacís pidió perdón en nombre de su partido. «Nosotros pedimos perdón porque Cs apoyó esta ley, reconocimos el error y pedimos una rectificación», dijo. «Los partidos que criticamos la ley no somos machistas, los machistas son los 32 agresores que están en la calle», añadió. Dicho de otro modo: Villacís guardó silencio ante el terremoto a nivel nacional que causó su intención de convertirse en una «corriente interna» dentro del PP.

El silencio de Villacís sobre su presente y futuro provocó que las cámaras y micros pusieran su atención en el «plan B»: José Luis Martínez-Almeida. Hay que apuntar que, durante el Pleno, no hubo un solo cruce de palabras entre ellos, sumado al hecho de que la vicealcaldesa se ausentó durante varios minutos. De hecho, ayer no se produjo la comparecencia de la vicealcaldesa ante los medios, algo que es habitual en los Plenos ordinarios.

Agradecimiento

En primer lugar, el regidor se remitió a sus declaraciones del pasado lunes. «Puedo hablar por mí. No he tenido ninguna conversación respecto a esta cuestión con Begoña Villacís. He dicho todo lo que tenía que decir, y por respeto a mi socio de gobierno, que atraviesa un momento difícil, no me acabe hacer hipótesis o especulación sobre el futuro de Villacís o de otra persona que esté en Cs».

A las «repreguntas» de la mañana de ayer en Cibeles, Almeida reiteró que tampoco ha hablado con Villacís en las últimas 24 horas. «No hago hipótesis sobre el futuro de Cs por respeto a nuestro equipo de Gobierno. No me han oído ni me oirán hablar del futuro de concejales de Ciudadanos, por coherencia y convicción», respondió.

El regidor sí que quiso dejar claro que la situación actual «no afectará a nuestro Gobierno. Esta ha sido la legislatura más difícil que ha tenido cualquier equipo de Gobierno en la ciudad de Madrid. Hemos pasado por situaciones muy complicadas: la propia aritmética del Consistorio, la pandemia, las elecciones de mayo de 2021...». Una referencia esta última al daño electoral que sufrió Cs en aquellos comicios adelantados por Díaz Ayuso. «Seguiremos tomando decisiones importantes para la ciudad de Madrid», añadió.

De hecho, quiso subrayar su «agradecimiento» a Villacís y a su partido, porque la difícil situación de Ciudadanos «nunca ha afectado al equipo de Gobierno. Siempre he distinguido entre los partidos y el Gobierno. Y los temas de los partidos siempre se han quedado fuera del Ayuntamiento».

En todo caso, estamos ante una «pelota» que está en el tejado de Ciudadanos. ¿Será Villacís, uno de sus pocos activos, candidata a la alcaldía? ¿O será relegada por una posible «traición»? El coordinador del partido en el Congreso, Guillermo Díaz, reincidió ayer en el mensaje de Cs: «Nunca estuvo sobre la mesa» una posible integración del partido en las listas de otras formaciones para las elecciones municipales y autonómicas del próximo mayo. De hecho, según informó Europa Press, fuentes de la dirección «naranja» esperan que Villacís «despeje la incógnita cuanto antes» para que, en caso de que decida finalmente no presentarse al proceso de primarias, al partido le dé tiempo a construir una candidatura sólida que compita en las elecciones. .

Hay que recordar que la Ejecutiva Permanente aprobó el pasado lunes el calendario para las primarias de las que saldrán los candidatos a las elecciones de mayo. Un proceso que se celebrará solo en Madrid y Barcelona, por contar con el número requerido de afiliados para celebrar la votación, además de en once comunidades autónomas. Así, este próximo fin de semana se postularán los candidatos: el plazo acabará el domingo a última hora. Posteriormente, las votaciones tendrán lugar entre el 15 y el 16 de febrero.

En todo caso, la intención de Villacís ha «descolocado» tanto a las bases madrileñas del partido como a la dirección nacional del mismo, sobre todo después de su reciente proceso de refundación. «En la refundación, una de las ideas más claras que se sacó es que existe una demanda de un espacio liberal y reformista y nadie nos ha dicho que Ciudadanos no es un partido necesario, que tenga que diluirse o asociarse con el partido conservador o socialista, añadió Díaz.

«Petición expresa»

Desde las filas «populares», el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, recordó ayer a Villacís que, si quiere unirse al proyecto liderado por Núñez Feijóo, debe formular una «solicitud expresa». En todo caso, señaló que las listas a las elecciones del 28 de mayo corresponden a los territorios, sin «manoseo» de la dirección nacional. Una competencia que, en el caso de Madrid, corresponde a Isabel Díaz Ayuso.

LA RAZÓN informó el pasado jueves de que el PP de Madrid no contempla, ni lo hará de aquí a mayo, la incorporación de Villacís a la candidatura encabezada por José Luis Martínez-Almeida. Si bien es verdad que la posibilidad ha sido objeto de debate en el seno de la formación, existen dudas del beneficio electoral que su fichaje podría acarrear. Y eso a pesar de que ex miembros de Ciudadanos ya han comparecido a unos comicios bajo las siglas del PP. Tal fue el caso de Sergio Brabezo y de Marta Barbán, en las autonómicas del 4-M.

Esta información fue refrendada dos días después por la propia presidenta regional. «Lo mejor de Ciudadanos ya se vino conmigo en 2021», afirmó Ayuso. Unas palabras en referencia a Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura en la época del «bipartito» de PP y Cs y a la que la presidenta dio la oportunidad de continuar en el cargo tras su triunfo en las elecciones del 4-M y el descalabro de Ciudadanos.

Encuentro con Almeida en Cibeles