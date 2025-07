El 94% de los abortos en Madrid son a petición de la mujer por embarazo no deseado

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, remarcó que el aborto "no puede ser un método anticonceptivo" e informó de que el 94% de los que se practican en la Comunidad de Madrid son "a petición de la mujer por embarazo no deseado".

Así lo indicó durante una entrevista en Servimedia, donde aseguró que le produce una "enorme tristeza" que se utilicen ciertos "mantras" por parte de la izquierda, "como arma política o para desviar la atención", porque "la ley del Aborto se cumple rigurosamente en todas las comunidades autónomas que yo conozco".

La consejera hizo estas afirmaciones después de que la ministra de Sanidad, Mónica García, exigiese a las comunidades autónomas a cumplir con la ley del Aborto y amenazase con procedimientos legales.

Matute comentó que, "al igual que hablan tanto de esto, por qué no hablan del trabajo que tenemos que hacer con los embarazos no deseados" y añadió que "no hablo de cuestiones religiosas, sino que hablo de cuestiones éticas, filosóficas, morales", porque "un aborto es un fracaso".

La consejera incidió en que en la Comunidad de Madrid el 94% de esos abortos han sido a petición de la mujer por embarazo no deseado. "Y no estoy prejuzgando, simplemente estoy diciendo que eso se podía haber evitado si trabajamos en medidas anticonceptivas y en hacer que la población no tenga que llegar a esa situación y evite ese embarazo no deseado", aseveró antes de especificar que "no estoy hablando de supuestos legales por problemas de la madre o del feto, que entraríamos en otra disquisición médica o filosófica".

Matute explicó que, "con las cifras tozudas, el 94% de esos abortos son embarazos no deseados" y añadió que, "desde luego, un aborto no se puede tomar como un método anticonceptivo", por lo que demandó que "trabajemos en la prevención de los embarazos no deseados, que va ligado a la prevención de las infecciones de transmisión sexual, que también han aumentado de forma brutal en España".

Por ello, criticó "todas esas bombas que lanza" la ministra de Sanidad "para intentar alterar o desviar la atención o desasosegar o enfrentar a la población". Por ello, insistió en que odia la política del "guerracivilismo" y aseguró que "nosotros cumplimos la ley", pero matizó que, "si somos profesionales sanitarios, "hemos de ser conscientes de que un aborto es un fracaso".

En este sentido, constató que "no es una situación agradable para la paciente que se somete a eso", por lo que, "si podemos evitar ese 94% de embarazos no deseados, qué mejor servicio a la sociedad podemos hacer para cuidar a esas pacientes y, desde luego, evitar otras cosas como las infecciones de transmisión sexual".

La consejera madrileña recalcó que hace falta una visión "estratégica global" y reclamó a Mónica García que se ponga a trabajar. "Ponte la medalla de que eres la ministra que has hecho que en tu población disminuya las infecciones y los embarazos no deseados".

Por último, Matute lamentó que la ministra de Sanidad esté "obsesionada" con la lista de objetores y con que en la sanidad pública haya gente que lo quiera practicar y se preguntó que "por qué no respeta el juramento hipocrático en el que a ti te forman para salvar vidas".

A este respecto, aseguró que "hay mucha gente que puede objetar su conciencia y no quieren verse señalados" porque, desgraciadamente, se ven señalados". En este sentido, recalcó que "nosotros tenemos que proteger el derecho de los pacientes, pero también tenemos que proteger a nuestros compañeros".

La consejera madrileña indicó que "ese equilibrio complicado es responsabilidad de los gestores" y defendió que ella intenta buscar esas soluciones, que "son las que comparto desde un punto de vista absolutamente técnico y científico", pero que "siempre tiene un poso filosófico, ético, moral y religioso que hay que respetar tanto de la población como de los profesionales sanitarios, sean de un lado o sean de otro".