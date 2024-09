La alcaldesa de Alcalá de Henares plantea bajar otros impuestos para no repercutir la tasa estatal de basuras a los vecinos

La presidenta de la Federación de Municipios de Madrid y alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet (PP), ha tachado de "quebradero de cabeza" la nueva tasa de residuos que entrará en vigor en abril a raíz de una norma estatal y ha planteado bajar otros impuestos para evitar que haya que "repercutirla sobre los vecinos".

"Es verdad que la ley, si bien recoge y transpone una directiva europea, pues tampoco es muy clara. Lo único que nos dice es que nosotros tenemos que repercutirlo a los vecinos, que no puede ser deficitaria, pero no establece cómo se cuantifican y qué valores tenemos que aplicar para aplicar esta tasa a los vecinos", ha reprochado la regidora complutense en una entrevista en Radio Nacional de España.

Ha explicado que cada municipio ha buscado la fórmula "más rentable" para sus vecinos y ha puesto como ejemplo su propio municipio donde han planteado cobrarlo junto al recibo del agua para que sea "menos gasto". Asimismo han bajado impuestos para intentar compensarlo, concretamente el IBI o el de vehículos de tracción mecánica, lo que estima que implicará dejar de recaudar cinco millones de euros.

Piquet ha indicado que también han pedido "muchas reuniones" al Ministerio de Transición Ecológica, responsable de esta norma, pero que lejos de arrojar luz" sobre el asunto han optado por la "callada por respuesta".

Preguntada por la propuesta de municipios como Alcorcón de crear un organismo supramunicipal para este propósito, la presidenta de la FMM ha asegurado que estos criterios deberían haberlos contemplado la ley y no remitirse a una organización local. Además, ha recordado que ya existen organizaciones supramunicipales para la gestión de servicios como son las mancomunidades.

"La Ley no dice nada al respecto de cómo hacerlo. De cuándo hacerlo sí, que se lo cobremos a los vecinos antes de abril del 2025, pero ningún ningún requisito más. No arroja ninguna luz pues por mucho que nos agrupemos o por mucho que creemos un ente supramunicipal si la ley no nos ayuda, si el Gobierno tampoco nos ayuda, pues eso pasa, que tendremos cada municipio diferente diferentes criterios", ha remarcado Judith Piquet.