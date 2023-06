Alejandra Jacinto llora su fracaso el 28-M en Madrid: "He estado sin fuerzas"

Alejandra Jacinto se lame las heridas electorales. La que fue candidata de Podemos, IU y Alianza Verde a la Presidencia de la Comunidad de Madrid ha escrito una carta en la que cree que si su candidatura hubiese concurrido junto a la de Más Madrid en las pasadas elecciones autonómicas del 28M en Madrid "hubiesen frenado a la derecha".

Pasados 10 días de las elecciones, cuando Podemos no logró entrar ni en la Asamblea ni en el Ayuntamiento de Madrid, Jacinto ha querido valorar lo ocurrido, sobre todo por los militantes y casi 161.000 votantes, aunque reconoce que a día hoy "tiene muchas más dudas que certezas y muchas más preguntas que conclusiones".

Tras la aplastante victoria de Isabel Díaz Ayuso, la líder comunista, derrotada el 28-M, afirma que "hasta ahora no había tenido fuerzas. Reflexiones, interrogantes, ideas desordenadas, llamadas y mensajes de amigos y compañeras han inundado mis pensamientos y mis desvelos. Reflexiones atravesadas por una profunda sensación de tristeza e injusticia, por lo que pudo haber sido y no fue. No me refiero sólo a obtener representación parlamentaria sino a haber sido capaces de superar esta etapa 'trumpista' que tan magníficamente representa Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid", escribe.

La exportavoz adjunta de Podemos en la Asamblea señala que las elecciones autonómicas y municipales "son ya algo aparentemente lejano en el tiempo, Sánchez se ha encargado de que así sea".

La ex aspirante de Podemos cree que hubieran logrado "frenar a la derecha si se hubiera conseguido la unidad de las fuerzas progresistas a la izquierda del PSOE".