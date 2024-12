Alejandro Navarro: «Las Mágicas Navidades se han convertido en un motor económico»

En la entrada por la A-2 al municipio de Torrejón de Ardoz, ubicado a 19 kilómetros de la capital y de 137.711 habitantes, en el puente donde se pintó hace unos años un mural con dibujos sobre el mundo submarino, unos grafitis han sido sustituidos por un mensaje: «Torrejón ciudad de moda». La pintura es reciente, de hace unas tres semanas, pero el alcalde popular Alejandro Navarro (1990, Madrid), el más joven de la Comunidad, dice en su despacho que es un eslogan que han ido trabajando desde el inicio de legislatura, cuando se convirtió en regidor por mayoría absoluta en las elecciones municipales de 2023.

Hay un evento que marca a la ciudad en estas fechas: las Mágicas Navidades (del 15 de noviembre al 6 de enero). Aunque no solo este, realizado en el recinto ferial, está decorado, sino toda la ciudad: desde la Plaza Mayor hasta la oficina de Navarro y alguna otra sala del consistorio repleta de adornos. «Es una experiencia inmersiva». Y es que para Navarro estas (y también Parque Europa) han conseguido avanzar en ese lema. «Se han convertido un motor económico» –la empresa ganadora de la concesión paga un canon de 3,4 millones de euros–. Navarro considera que gracias a esto han conseguido atraer turismo y hacerse un «nombre», aunque reconoce que incluso les cuesta que algunas empresas lleguen por no ser Madrid. Aun así, dice: «Torrejón es una de las ciudades de moda de toda España».

¿Qué suponen las Mágicas Navidades para el municipio?

Son más de 15 años trabajando con nuestra navidad. Y hace tiempo ya observamos cómo era una realidad que suponía un real motor económico para nuestra ciudad. Queríamos que repercutiese el máximo posible en el pequeño comercio y la hotelería de Torrejón de Ardoz. Algo que hoy estamos consiguiendo de forma muy palpable. Se ha convertido en ese motor económico que anteriormente no teníamos. Torrejón es una ciudad que nunca ha tenido turismo. Ahora, gracias a las navidades, gracias a nuestro Parque Europa, conseguimos tener un turismo estacional que sí que supone un refuerzo económico para este comercio de más proximidad, que permite el hecho de que la empleabilidad sea un poquito mejor, que aquellos empleos que se cogen por que llegan momentos estacionales permitan consolidarse con esos momentos puntuales. Entonces al final entendemos que es un aporte muy necesario que tenemos en nuestra ciudad gracias a las Mágicas Navidades.

¿Y en términos económicos deja ganancias al municipio?

Históricamente, por cada euro de inversión que realiza el ayuntamiento obteníamos en el bolsillo privado un retorno de 10 euros. El modelo con respecto al parque ha cambiado, nosotros nosotros hace dos años sacamos una licitación, en la que coproducimos el parque junto con una empresa [ganadora de esta]. Nosotros ponemos una serie de requisitos, ellos ponen el resto. Ellos nos pagan un cánon de 3.400.000 euros por los cuarenta días de campaña que teníamos en concreto en este año, y ellos se lucran con lo que viene de las entradas.

Entonces, el aporte directo que tiene para el ayuntamiento son esos 3,4 millones, más todo lo que supone en generación dentro del bolsillo privado para todos los establecimientos, toda la hostelería. Porque todas las personas que vienen a visitar nuestro parque recalan en nuestra Plaza Mayor, recalan en comer y en comprar alguna cosita para no ganar el dinero. Al final van haciendo todas las necesidades que podrían hacer en cualquier otro municipio, pero el hecho de que la navidad les atraiga hace que ese gasto se quede en Torrejón.

Al margen de lo que genera turismo e ingresos: ¿Al ciudadano de Torrejón le gusta?, ¿está esperando que lleguen las navidades para pasarlas aquí?

Por supuesto, se ha convertido en uno de los grandes referentes que tenemos en nuestra ciudad. Es posible que la navidad, como todo al final con un gran volumen de gente que viene genere las lógicas afecciones. Pero se compensa, de una forma muy notable. Hace años, cuando tú hablabas de Torrejón, costaba decir que eras de Torrejón, costaba hablar bien de Torrejón. La imagen del municipio ha ampliado completamente. Entonces, cualquier tipo de incidencia que pueda sufrir la ciudad se palia completamente con el retorno tan positivo que tiene la ciudad navidad de hoy.

Torrejón es, como nos gusta decir, una ciudad de moda. Es una de las ciudades de moda de toda España, en la que se genera un ocio que permite que seamos algo que hace mucho tiempo éramos. Hace mucho tiempo éramos una ciudad dormitorio que vivía mirando a Madrid. A día de hoy no, a día de hoy Torrejón te ofrece ocio todos los finales de semana, te ofrece servicios a lo largo de toda tu semana, que no requieren que los Torrejóneros tengan que salir de su municipio. Y, además, hemos revertido completamente la imagen del municipio. Torrejón es una ciudad en la que gracias a ese turismo, se empieza a hablar muy bien de Torrejón. Gracias a ese turismo y ese nombre, recibimos inversiones que hace años parecían imposibles. Parece que todas esas inversiones años atrás estaban llamadas a que fuera al norte de la comunidad de Madrid y a día de hoy empiezan a entender que la posición estratégica que tiene Torrejón de Ardóz, junto a la M-50, junto al Nacional 2, tan cercano al aeropuerto y con un nombre que empieza a tener la ciudad que suena en muchos ámbitos y de una forma muy positiva hace que esas empresas empiecen a mirar Torrejón.

¿Y quién gana: Vigo o Torrejón?

[Se ríe]. Es un debate que siempre la gente nos lo consulta. Lo que decimos es que lo que nosotros presentamos es diferente. Vigo tiene unas calles en el centro que están muy bien decoradas, y a nosotros nos encanta porque nos encanta la Navidad, pero la experiencia que te ofrece Torrejón es completamente diferente. Torrejón te ofrece una experiencia inmersiva en la Navidad por completo. Desde que tú entras en nuestro parque, tú respiras la Navidad. Es algo que es difícil de encontrar. Hay modelos similares que podemos encontrar, como Londres que tiene su parque, pero no terminan de conseguir esa esencia que en Torrejón año a año vamos mejorando y que yo creo que vamos dando con la clave de lo que el público nos reclama de verdad. Que es tener un espacio en el que dentro de ese ocio navideño que yo tengo que aportar a mi familia, a mis hijos, a mis amigos a la hora de juntarnos en Navidades, cuando llegas a Torrejón sientes esa magia de verdad que de forma inmersiva te mete. Aunque seas el más «grinch» de la Navidad, hay un momento en el que de repente vas a estar delante de uno de nuestros escenarios y sin quererlo tu pie va a estar moviéndose hacia el ritmo de sus villancicos, o vas a estar tarareando algo. Eso se suma a ese negocio que estamos generando para todos nuestros vecinos.

Es el municipio de Madrid donde más veces ha tocado «El Gordo» de la lotería. ¿Esto se traduce en algo?

Se traduce en ilusión. Genera una nueva noticia positiva. Aunque solo sea por el mero hecho de la suerte, de que a lo mejor somos un municipio que está abocado a tener suerte. Es algo beneficioso para todos nuestros vecinos y para aquellas empresas que tengan intención de emprender. Porque si somos una ciudad que está abocada a la buena suerte, creo que será siempre positivo.

¿Y es positivo que la gente pueda pensar en algo tan estadísticamente improbable?

Bueno, pues podría ser. Al final, en la balanza hay que ir sumando cosas. Aunque es algo que no sé a qué responderá, supongo que son juicios del azar, pero que suma. Entonces, una de dos: o a los torrejoneros nos gusta mucho la lotería o entendemos que es algo muy positivo que forma parte de esa tradición navideña. Creo que al torrejonero le gusta la navidad y parte de ella es jugar esa lotería.

¿Están aprobados los presupuestos de 2025?

Están probados inicialmente. De forma definitiva supongo que en el mes de enero. Son de 162 millones de euros, el más alto aprobado en Torrejón.

¿Las 137 viviendas del Plan Vive solucionan el problema de la vivienda para los jóvenes de Torrejón?

No, está claro que no. Es una ayuda muy favorable y agradecemos a la Comunidad de Madrid, quien, sabedora del grandísimo problema en el que nos encontramos todos, nos está poniendo a disposición algunas parcelas que ya estamos buscando y estamos trabajando con ellos para seguir haciéndolo. Nosotros también estamos terminando esta primera fase de ese plan de vivienda en alquiler y antes de que termine legislatura queremos iniciar la segunda fase. Nosotros entendemos que Torrejón, sin ser una ciudad tensionada, tiene una demanda alta, porque el proyecto de vida que tú puedes desarrollar con una familia en Torrejón de Ardoz empieza a ser muy bueno, entonces eso hace que tenga demanda o que mucha gente tenga su mirada puesta en nuestra ciudad y eso obviamente conlleva que los precios sean altos.

Con mayoría absoluta, ¿tienen en cuenta las propuestas de la oposición?

Siempre, siempre tratamos de tener en cuenta esas propuestas, a pesar de que no tendríamos la necesidad. El problema muchas veces es que con una mayoría absoluta tan grande como la que tenemos y una ciudad en la que cuando finalice esta legislatura llevaremos 20 años en mayoría absoluta, o mayoría suficiente que nos gusta decir a nosotros, la oposición muchas veces lo que buscas hacer un ruido. Entonces, hace propuestas que quizá lo mejor lo que tratan es más de ser llamativas y generar a lo mejor un momento de que se nos escuche, que estamos aquí y queremos hacer algo de ruido, pero no son propuestas que puedan llegar sea término. O si son propuestas que se llevan que puedan llevarse a término, ya se encuentran contempladas dentro de aquello que el Ayuntamiento propone.

Como decíamos, si el desde el Ayuntamiento nos mirásemos nada más que el ombligo y entendiésemos que nosotros lo sabemos todo y nos escuchásemos a los vecinos no estaríamos aquí. Si estamos aquí es porque escuchamos a los vecinos. Entonces las propuestas que la posición puede traer no son muy distintas de aquellas que llevamos nosotros en nuestros programas porque son las propuestas que los vecinos hacen. Entonces tratamos de escucharles, tratamos de entenderles. Si lo que nos hacen son propuestas, tratamos de llevarlas a término, y una vez que parece que llegan no les gusta, ahí es cuando entendemos que lo único que quieren es hacer ruido, tratar de meter el dedo y no proponer y no hacer propuestas propositivas para que Torrejon siga avanzando.

¿Por qué cree que «no tendrían la necesidad» con la mayoría absoluta?

Bueno, yo creo que los vecinos un poco lo que nos han demostrado con ese volumen de votos que depositan en nosotros es que tienen confianza en nosotros, que tienen confianza en qué podemos hacer a futuro y tienen confianza porque les hemos demostrado en el pasado todo lo que hemos sido capaces de hacer. Entonces cuando me refiero a que no tendríamos la necesidad, es decir, nosotros estamos aquí porque trabajamos para nuestros vecinos. Nuestros vecinos son los que nos han puesto y nos han dicho "oiga, trabaje usted, yo le doy esta mayoría para que usted saque adelante todas esas propuestas que les estoy demandando y que son las que usted lleva en su trabajo". La oposición obviamente tiene que hacer su parte fiscalizadora, tienen que estar aquí para seguir proponiendo, pero entendemos que hay momentos en los que, como decíamos antes, si no vienen a proponer, si no vienen a sumar, no es momento para sentarnos y escuchar porque tampoco tenemos horas infinitas para perder el tiempo.

si lo que vienen es a tratar de decir oiga, es que esto no nos parece bien, es que aquello no es correcto, oiga, no, estamos tratando de seguir hacia adelante, de seguir buscando qué es lo mejor para Torrejon, de seguir creando y haciendo que la gente crea de verdad que Torrejon es esa ciudad de moda en la que todo el mundo tiene los ojos puestos, entonces si ustedes no vienen a sumar, pues creo que no es momento para sentarnos y escuchar porque tampoco tenemos horas infinitas para perder el tiempo. Si ustedes vienen a sumar, nosotros escuchamos, pero cuando vienen ustedes a intentar hacer ruido, no es momento.