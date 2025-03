Alerta en Paracuellos del Jarama ante el desbordamiento del río

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama ha cerrado el paso a las calles Severo Ochoa, Julio Verne y Miguel de Cervantes del polígono ante el aumento del nivel de agua de esta zona industrial, ha informado el Consistorio en redes sociales. El Consistorio ha desplegado un operativo de emergencia ante la crecida del río Jarama en zonas como el polígono industrial. Se han retirado vehículos y hay algunas calles inundadas. Además el aumento del agua ha afectado a una gasolinera.

Hay también la recomendación a las empresas para que salvaguarden sus enseres y documentación en plantas superiores hasta que amaine la situación.

También hay una vigilancia intensificada por parte de Protección Civil, Policía Local en coordinación con cuerpo de Bomberos (CBCM) y Guardia Civil en las zonas afectadas y se ha dado aviso a los industriales para que extremen precauciones.

Si bien por el momento ha habido solo daños materiales, desde Protección Civil y Policía Local confirman que de momento no hay riesgo de riada, pero toda precaución es poca.

Ante esta situación, el Ayuntamiento recomienda evitar desplazamientos innecesarios por zonas cercanas al río, no acceder a zonas cerradas, no cruzar pasos anegados ni intentar atravesar acumulaciones de agua, no estacionar vehículos en zonas próximas al cauce del río o en áreas susceptibles de inundación, seguir indicaciones de las autoridades y servicios de emergencia y mantenerse informado a través de los canales oficiales.