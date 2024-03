Alerta sanitaria: Madrid no registra ningún incidente con la partida de fresas intoxicada

La capital no ha registrado "ningún incidente" con la partida de fresas procedentes de Marruecos en las que se ha detectado hepatitis A aunque está "en alerta", ha informado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, esta vez trasladada al distrito de Salamanca.

"En estos momentos no hemos tenido ningún tipo de alerta en la ciudad de Madrid porque se haya podido producir no sólo la llegada, sino algún tipo de intoxicación y, por tanto, en estos momentos no tenemos ninguna novedad al respecto", ha declarado el primer edil.

El Ayuntamiento, en todo caso, coordinará dispositivos con los de la Comunidad. "Estaremos en alerta por si en cualquier momento tenemos que adoptar las medidas pertinentes pero, insisto, no tenemos en estos momentos ningún indicio de que se haya producido la llegada ni de que se haya producido ningún incidente como consecuencia de esta partida de fresas", ha reiterado.

Marruecos

La Oficina Nacional de Seguridad Sanitaria de Marruecos (ONSSA) ha abierto una investigación a la empresa que exportó a Europa fresas contaminadas con hepatitis A, que fueron detectadas en un punto de entrada de España el pasado lunes.

Según informaron este jueves fuentes de ONSSA, este organismo ha tomado muestras de las fresas para su análisis y reforzado los controles sanitarios.

Se trata de las medidas preventivas habituales cuando se producen alertas de este tipo, indicaron las fuentes.

Las fresas (1.500 kilos) entraron al sur de España el pasado 19 de febrero desde Marruecos a través del Puerto de Algeciras, pero no llegaron al consumidor porque no se pusieron en el mercado, según informó la empresa que las importó.

Tras conocerse la alerta, asociaciones de agricultores españolas exigieron la paralización inmediata de las importaciones de fresas y otros productos frescos de Marruecos y atribuyeron su contaminación al riego con aguas fecales.