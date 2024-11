Alex Gallardo: «Estuve 10 años sin poder escuchar la voz de mi padre»

Cuando era un niño, todos los domingos Alex Gallardo (Madrid, 1981) se tumbaba en el suelo junto a su padre, el cantante Miguel Gallardo, a escuchar música clásica. Esa melodía servía de acompañamiento para que Miguel se inventara cuentos, historias, con el objetivo de que su hijo se acostumbrara a esos sonidos. Y lo consiguió. Más tarde, Alex empezó a cantar y bailar Michael Jackson, hasta que llegaron grupos como Nirvana y Green Day, que le marcaron. Con esa referencia Alex montó una banda, «The Rebels», de la que estuvo al frente durante 11 años. Ahora, ha comenzado su carrera musical en solitario. «Estaba mostrando quien quería ser más que quien soy», cuenta Alex por teléfono. El pasado 11 de noviembre, coincidiendo con el día del fallecimiento de Miguel Gallardo en 2005, Alex publicó una nueva versión de la canción «Hoy tengo ganas de ti», pero con grabaciones de voz inéditas de Miguel, además de un videoclip en el que cantan juntos y que fue posible gracias a la técnica con inteligencia artificial «deep fake». «Hace poco he decidido que tengo que hacer el homenaje que mi padre quería devolver a sus fans. Es el momento de enfocarme más en mi padre», cuenta Alex.

En 2005, cuando falleció Miguel Gallardo, autor de éxitos como «Hoy tengo ganas de ti» y «Otro ocupa mi lugar», Alex tenía 24 años y se «hundió». «Y, bueno, como todo hijo, yo creo que en algún momento quieres hacer completamente lo opuesto a lo que ha hecho tu padre… O sea, quieres desmarcarte para coger tu propia identidad», explica. Entonces, en ese momento tomó una dirección músical más encaminada al rock, de «cuanto menos melódico, mejor». Incluso Alex llegó a ocultar en muchas ocasiones que su padre era su padre. «Él me enseñó unos valores de conseguir las cosas por mí mismo y he tenido hasta miedo de que alguien pudiera saber quién era mi padre y que quisieran ayudarme por eso y no por mi propio trabajo», reconoce. A la vez, Alex tenía con su padre una «relación muy cariñosa y muy profunda».

A pesar de esa cercanía –o quizá precisamente por ella– el cantante estuvo 10 años sin ser capaz de oír a su padre. «No podía escuchar su voz. Ponía una canción o grabaciones en casa y me quebraba, me ponía a llorar», narra Alex. Sin embargo, finalmente se enfrentó a la situación. «Y por leer escritos que él tenía y como ideas y sueños que escribía, pues me he redimido del dolor que he sentido y me he dado cuenta que mi padre era un grandísimo artista».

En sus quince años de carrera musical, Miguel Gallardo publicó 11 álbumes que vendieron más de 10 millones de copias. En los años setenta y ochenta, era uno de los artistas españoles más conocidos en Latinoamérica (alcanzó el número uno en las listas de México o Venezuela y lo rozó en otros países), sobre todo por sus baladas románticas, como «Hoy tengo ganas de ti». Esta canción se convirtió en Disco de Diamante en México y Triple Disco de Platino en Venezuela y después fue versionada por artistas como Alejandro Fernandez con Cristina Aguilera, Ricardo Montaner o Azúcar Moreno.

Ese título, el más famoso de su padre, ha sido uno de los pilares del proyecto que ha comenzado Alex. Con este, dice que ha «empezado a admirarle otra vez». El pasado 11 de noviembre publicó la canción versionada, en un videoclip en el que sale cantando junto a su padre gracias a la inteligencia artificial –mediante la técnica del «deep fake». «Estamos abrumados, porque lleva unos 400.000 escuchas visualizaciones en un día prácticamente. Yo creo que había mucha gente esperando esto», dice Alex.

Sin embargo, la inteligencia artificial no ha actuado en todo el proceso. «Las voces de mi padre están grabadas, se grabaron en su momento. O sea no se ha hecho la música con inteligencia artificial. La música proviene de unas grabaciones que él estaba haciendo», explica Alex, que añade que «sí se han regrabado todos los instrumentos con una producción más actual».

Lo que sí que se ha hecho con inteligencia artificial es el videoclip. «Yo quería de alguna manera revivir a mi padre y poder despedirme también de él y darle un fuerte abrazo». Se ha realizado mediante «deep fake»: «se ha sustituido la cara del actor por la cara de mi padre», dice Alex. La experiencia para él ha sido «súper emocional». Lo grabó junto al actor Alejandro Máximo. «Y hubo una conexión desde el primer momento. El videoclip tiene esa parte de inteligencia artificial, pero la narrativa es emocional», comenta Alex. Y resalta una anécdota de la grabación: «Para poder hacer esto de la inteligencia artificial, el director necesitaba que nos diésemos un abrazo y hacer muy lentamente todo el movimiento de cámara. Estuvimos abrazados unos tres minutos. O sea, no me ha abrazado ese tiempo con nadie: ni mi mujer, ni con mi padre. Fue un abrazo que necesitaba para despedirme de padre». Por ello, para el cantante madrileño esta inteligencia puede ser una «ayuda» pero se necesita de una «parte emocional».

Su deseo es hacer dos discos con canciones de su padre. «Mi padre tenía unas cuantas canciones revisitadas de sus grandes clásicos y dejó algunos temas inéditos. mi idea es primero sacar un disco con los clásicos, cantadas la mayoría de las canciones por los dos. Y después hacer lo mismo con otro disco de temas inéditos». Además, Alex pretende publicar un libro y un documental sobre su padre en el futuro, que todavía no se han empezado, pero que son una «intención» para poder «contar parte de lo que ha sido su vida».

Su nueva identidad musical

Después de once años, dejó su banda «The Rebels». «Me quité la máscara de decir “I love you”, que es más fácil, más impersonal, no me implicaba, y empecé a cantar te quiero, que te hace decirlo». Aunque sus esfuerzos actuales se dedican al disco de su padre, paralelamente está trabajando en su disco, para el que ya ha publicado dos temas, Soy y Paz. Este proceso comenzó con el covid. «En la pandemia todos estuvimos bastante con nosotros mismos. Y el hecho de estar con uno mismo y escucharse más, fue lo que me hizo decir: bueno, pues, ahora sin esperanzas de que... porque sinceramente, El momento en el que lo decidí, era todo tan incierto que yo personalmente no sabía si la vida iba a volver a ser la misma en algún momento o no, y si íbamos a poder dar conciertos Y dije: “me apetece hacer esto que nunca he hecho y que realmente es lo que soy».