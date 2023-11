Almeida apunta a que Moncloa dejará de responsabilizarse de los inmigrantes a los 15 días

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado este viernes que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dejará de responsabilizarse de los inmigrantes trasladados desde Canarias a la capital por parte del Gobierno en funciones en un plazo de "quince o treinta días".

Almeida ha hecho estas declaraciones en la explanada de CentroCentro, en las inmediaciones de la plaza de Cibeles, donde representantes de la corporación municipal se han concentrado para guardar un minuto de silencio en repulsa del asesinato machista de una mujer en el municipio de Getafe.

El alcalde ha informado de que el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, mantuvo una reunión con la secretaria de Estado de Migraciones, Isabel Castro, un encuentro del que el Ayuntamiento de Madrid salió "preocupado".

"No saben exactamente cuántos van a venir, no dan un criterio de distribución, no saben cuánto tiempo van a quedarse, pero eso sí, nos alertaron de que a los quince, treinta días contactan con sus redes familiares o de amistad y que a partir de ahí puede pasar cualquier cosa. En quince o treinta días ellos ya no se responsabilizan de absolutamente nada de lo que pase con los 1.200 inmigrantes que vienen a las calles de Madrid", ha comentado al respecto.

Almeida ha considerado que el ministro en funciones del ramo, José Luis Escrivá, "se lava las manos" y no explica "por qué el 50 % de las plazas de acogida de los inmigrantes que se van a crear son en la Comunidad de Madrid, entre Madrid y Alcalá de Henares".