Almeida, frente a Donald Trump y Reyes Maroto, apunta que "toca volver a la racionalidad"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto con fuerza tras el paréntesis de las Navidades, al menos en lo que a la gestión y al discurso político se refiere. En ese sentido, el regidor no cree que la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, se vaya a comer el roscón en 2026 porque parece que el PSOE "no confía" en ella y apuesta, sin embargo, por la portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Enma López.

"Veo más probabilidades de que me toque el Gordo de la Lotería de este año que ella se coma el roscón de Reyes como portavoz del Grupo Municipal Socialista. Lo digo porque no confía en ella ni el PSOE", ha lanzado en una entrevista recogida por Europa Press.

Hacia la edil tiene todo su respeto personal pero, en términos políticos, cree que Maroto es un "auténtico desastre" y, de hecho, "ya hay alguna candidata dentro del grupo municipal que está adquiriendo proyección".

"Todos sabemos lo que supone cuando el partido decide que una persona va a los medios de comunicación a hablar en nombre del partido, que se la está promocionando, que entró en la última Ejecutiva", ha declarado en alusión a Enma López.

En la misma entrevista, Martínez-Almeida, asegura que no habría votado al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pero entiende el caldo de cultivo en una sociedad "harta de que le digan cómo vivir".

"Yo, desde luego, no hubiera votado a Trump. Pero hay muchísima gente que ha votado a Trump por no votar el proyecto político que representaba Kamala Harris, gente que no se identifica con Trump, ni con las cualidades personales o políticas de Trump pero que, sin embargo, está harta de que le digan cómo tiene que vivir, qué tiene que hacer, cómo se tiene que comportar, cómo tiene que comer o cómo no tiene que comer. Está harta", ha afirmado.

Ese caldo de cultivo es "el que está generando el fortalecimiento de todas estas opciones" más extremas dentro de la derecha. El regidor ha instado a volver a "la racionalidad de reconocerse dentro de nuestras diferencias como la forma más eficaz de poder recuperar sociedades".

"Para mí el problema del auge de la ultraderecha o del populismo es por qué la gente les vota. ¿Y por qué la gente les vota? Porque se ha instalado un discurso oficial por parte de Vox, por parte de la izquierda en el cual si no compartes los postulados en materia de sostenibilidad, pero diciendo que hay un problema de sostenibilidad, eres negacionista", ha analizado.