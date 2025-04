Almeida lo tiene claro: "Yo no discrimino por el código postal o la renta"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha avalado la remodelación por 500.000 euros de una calle de Aravaca con sólo media docena de chalets de lujo porque él no va a discriminar por el código postal o la renta per cápita.

"Se viva donde se viva en la ciudad de Madrid se tiene el mismo derecho a tener espacios públicos de calidad y porque uno tenga mucho dinero y otros no tengan tanto yo no voy a discriminar. Si una calle está en mal estado no miro el código postal ni la renta per cápita", ha contestado a la prensa desde la inauguración de la sala de ensayos Mario Vaquerizo.

El regidor ha abogado por conseguir la mejor calidad en la ciudad y que esté en condiciones adecuadas, "lo que afecta a los barrios del norte, a los barrios del sur, a los del este y a los del oeste".

"Nosotros no discriminamos ni miramos el código postal ni la renta per cápita, nosotros miramos la calidad de vida que todos los madrileños tienen que tener, con estándares mínimos en esta ciudad, se viva donde se viva", ha insistido.

A lo que ha puntualizado que no es él quien determina que una calle está en mal estado o no y hay que remodelar sino que es una labor que realizan los técnicos del Ayuntamiento de Madrid en base a una serie de parámetros.

"Lo que no voy a hacer es discriminar a nadie ni por qué piensa, ni por el código postal, ni por la renta per cápita, ni por cualquier otra condición o circunstancia económica o social. A nadie se le discrimina en esta ciudad, nosotros aplicamos las políticas públicas, se viva donde se viva", ha zanjado.