«Antes, la palabra ‘‘trasplante’’ era un tabú; ahora es esperanza»

«Acaban de ver cómo latió por primera vez dentro del tórax de Nacho su nuevo corazón. Un donante anónimo le ha salvado la vida a este chico de 22 años». Hace ahora casi veinte años, Sonsoles Suárez abría así una emisión de «Espejo Público», en Antena 3. En España, a día de hoy, se han llevado a cabo más de 9.300 trasplantes de corazón; sin embargo, muy pocos pueden presumir de haber «retransmitido» su operación a la vista de todos. Es el caso de Ignacio López Rueda. Bajo el titulo de «El corazón de Nacho», aquel programa de televisión con él de protagonista se puede ver en YouTube. Con el mismo ánimo que se ofreció entonces para aquel reportaje televisivo, atiende ahora a LA RAZÓN, en un momento en el que necesita un nuevo corazón. Paciente del Hospital Universitario 12 de Octubre, Ignacio lleva un año y medio en lista de espera para un trasplante. «El hecho de que, por ahora, no haya un corazón para mí, significa que a otro le viene mejor porque está peor que tú. No me estreso, no estoy pendiente del móvil... La vida está para vivirla. Hay días que me levanto con nauseas y paso una mañana horrible. Pero el día que estoy bien, lo disfruto. Esa es la dinámica», resume Ignacio a este diario.

Aquel primer trasplante se produjo en el año 2006 en el 12 de Octubre. Un centro que, precisamente hoy, celebra el 34º aniversario de su primera intervención de este tipo. El 15 de enero de 1991 entraba al quirófano del hospital Santos Rodríguez Ventura, vecino de Aranjuez de unos 55 años, y que padecía de una cardiopatía dilatada. La operación fue un éxito y Santos logró prolongar su vida de manera notable. «Fue un chute de energía tremendo para el hospital», recuerda el doctor Juan Delgado, cardiólogo responsable del programa de trasplante cardiaco CIBER Cardiovascular. (CIBERCV).

Trasplante de corazón realizado en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid LRM

Evolución

Hay que tener en cuenta, como explica Delgado, la rápida evolución de este campo en cuestión de muy pocos años. A finales de los setenta, fármacos inmunosupresores como la ciclosporina se habían revelado muy eficaces a la hora de reducir el rechazo del órgano trasplantado. Ya a mediados de los ochenta, se realizó en España el primer trasplante de corazón, mientras que hospitales como el 12 de Octubre habían incorporado la cirugía cardíaca a sus servicios. En torno a 1990, este centro madrileño potenció la formación en EE UU de sus médicos dentro de este campo. Y así, se llegó a esa exitosa primera operación de 1991. Desde entonces, el 12 de Octubre suma, a cierre de 2024, la cifra de 712 trasplantes de corazón. «Aquí realizamos entre 20 y 25 al año», puntualiza el doctor.

Uno que llegará próximamente es el «retrasplante» de Ignacio. En su caso, la causa que le llevó al primero en 2006 fue una cardiopatía hereditaria. Su padre había fallecido con apenas 56 años por este motivo. Ya en la veintena, Ignacio comprobó que se fatigaba mucho, padecía flato si andaba algo más de la cuenta, perdió el apetito y, consecuentemente peso... «¿Cómo no has venido antes?», le preguntaron entonces los médicos. Tenía una miocardiopatía dilatada. «Mi corazón era más grande de lo normal... pero débil», explica. Tras un mes en lista de espera, le llamaron: había un donante. «Mi mentalidad entonces, más que positiva, era la de intentar no preocuparme. No estaba en mi mano. Pero todo iba a salir bien», recuerda. Aquel día que le llamaron para la intervención, se encontraba formateando su portátil cuando su madre se acercó y le dijo: «Ya. Nacho, a la ducha». Le operación comenzó en torno a las 00:00 horas y acabó sobre las 2:00. Lo único que sabe de su donante es que era de la Comunidad de Madrid. «Sea para mí, o sea para otra persona, tengo una admiración enorme por la figura del donante. Es un altruismo muy grande».

Sin embargo, como recuerda Ignacio, «ese corazón no es tuyo. Funciona con medicación. Y algún deterioro sufre». El doctor Juan Delgado explica que «la tasa de tumores en los trasplantados es más frecuente que en la población general». Una circunstancia que se explica por la inmunosupresión a la que son sometidos, lo que baja sus defensas. Ignacio tuvo un linfoma, por lo que se sometió a un trasplante de médula ósea en 2016. Si bien ha llevado una vida normal desde su primer trasplante, Ignacio reconoce que, en el último año, «he pegado un bajón muy gordo». El motivo, un problema de «rechazo crónico»: las coronarias se le van cerrando progresivamente y, esas arterias, acaban no regando el músculo, por lo que este pierde fuerza.

Así, a fecha de enero de 2025, Ignacio, como ocurría veinte años atrás, está a la espera de que un nuevo corazón llame a su puerta. Asegura que vive su situación casi como un «día de la marmota», con sus rutinas y lejos de preocuparse. En aquel programa de «Espejo Público» de 2006, uno de sus dos hermanos resumía cómo vivían aquella espera de un corazón. «Antes, la palabra ‘‘trasplante’’ en esta casa era tabú. Pero ahora, significa ‘‘esperanza’’». Una frase que Ignacio ha hecho suya a la hora de afrontar no ya su próxima cita con el quirófano, sino su vida en general.

Récord en la región

Por otro lado, las perspectivas son muy ilusionantes, teniendo en cuenta los últimos datos hechos públicos por la Comunidad de Madrid. En 2024, la sanidad pública madrileña logró su «récord histórico» de trasplantes de órganos: 1.023, lo que supone un incremento del 13,7 % respecto al año anterior. Así lo dio a conocer ayer la consejera de Sanidad, Fátima Matute, durante la presentación del balance de la Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes (ORCT). Un logro que «no sería posible sin la generosidad de los donantes y sus familias, y el trabajo y dedicación de los profesionales de los hospitales públicos del Servicio Madrileño de Salud», afirmó Matute.

En lo que se refiere a la reducción de listas de espera, en trasplantes de corazón han bajado un 33 %; en pulmón, un 30 %; en hígado, un 18 %, y en riñón, un 10 por ciento.

De los 77 trasplantes de corazón llevados a cabo en la región, 11 fueron con la técnica de donación en asistolia controlada con ECMO Móvil. Un sistema, explican desde el Gobierno regional, que permite mantener la oxigenación de los órganos tras el fallecimiento del paciente hasta su extracción, «ofreciendo mayor viabilidad y garantías».

Por último, un dato a tener cuenta a la hora de poner en valor la solidaridad del sistema: uno de cada cinco receptores –más de 200– fueron pacientes procedentes de otras regiones de España.

Un centro líder en la región

►Como explican desde el Hospital Universitario 12 de Octubre, el centro lidera muchos apartados en lo que se refiere al trasplante de órganos en la región: es el primero en donación, en trasplantes renales y en trasplantes hepáticos. Por otro lado, son segundos en lo que respecta a trasplantes de corazón y de pulmón. Además, en lo que respecta a páncreas e intestinal, son los únicos que hacen trasplantes en adultos.