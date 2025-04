El apagón llega al Pleno de Cibeles con acusaciones mutuas de bulos y corrupción

Entre los imprevistos generados por el apagón general, uno de ellos fue la celebración del Pleno ordinario de abril en el Palacio de Cibeles. Previsto inicialmente para el martes 29, finalmente está teniendo lugar en la mañana de hoy. Los asuntos que se iban a tratar se mantienen: la Fórmula 1 en Ifema, las medallas de San Isidro, elcantón de Montecarmelo y el Valle de los Caídos. Del mismo modo, se guardó el minuto de silencio en memoria del Papa Francisco y del escritor, e hijo adoptivo de Madrid, Mario Vargas Llosa. Sin embargo, la apertura del debate si sufrió modificaciones. La falta de luz en la ciudad de Madrid por espacio de cerca de doce horas estuvo en el foco. A partir de ahí, el Pleno recuperó la "normalidad": acusaciones cruzadas a lo largo de toda la mañana.

Una de las primeras en hacer referencia a ese hecho insólito sufrido en toda la Península fue la jefa de la oposición, Rita Maestre. Sin embargo, sus críticas no fueron dirigidas a la gestión del Gobierno central, sino para el PP y Vox. "El Estado funcionó, las administraciones funcionaron. Creo que demostramos que somos un país serio, moderno, desarrollado y a la altura, con instituciones sólidas y con una ciudadanía muy a la altura de esas instituciones", dijo la portavoz de Más Madrid, que considera "vergonzoso que, ni diez horas después del comienzo de este apagón, el PP y la extrema derecha hayan empezado ya a esparcir bulos, fango y mentiras sobre lo que pasó durante el día del apagón". En ese sentido, se refirió de forma expresa al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. "Le oí decir que no hubo contacto con el Gobierno de España hasta bien entrada la medianoche. Es vergonzoso mentir con algo que es tan fácilmente demostrable: desde las 14.30 horas hubo contactos entre la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento, con un contacto permanente, especialmente entre policías y servicios de emergencia, que hicieron que la ciudad de Madrid no se sumiera en el caos", añadió.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, pidió "aparcar" diferencias y "dar las gracias a los madrileños" por su actitud ante lo sucedido el pasado lunes. "Traía una pregunta para denunciar sus mentiras e insultos, sobre todo cuando se dirige a mí, pero los madrileños se merecen que aparquemos nuestras disputas para darles las gracias. Somos la voz de los madrileños y madrileñas y estoy convencida de que hoy nos agradecerán que la política esté a la altura de las circunstancias que hemos vivido", dijo Maroto. Unas palabras que fueron rápidamente contestadas por Martínez-Almeida, a las que consideró "lágrimas de cocodrilo" vertidas desde el atril por la portavoz socialista, utilizadas para "tapar sus vergüenzas". Así, el tono "conciliador" de Maroto no fue correspondido por el alcalde. "Yo no estoy aquí para satisfacer a Reyes Maroto. Yo estoy aquí para servir a los madrileños y la mejor forma de servir a los madrileños es denunciar a todos aquellos que no están a su altura".

En contraposición con el Gobierno de Pedro Sánchez, Almeida ha recordado que los madrileños pudieron ver el pasado lunes que, en la capital, hay un Gobierno municipal "con unos extraordinarios servidores públicos que desde el primer momento están dando la cara".

Almeida respondió también de forma enérgica a Más Madrid, partido al que definió como "los pagafantas de la corrupción, los que se comen todos los contratos con Israel, salvo uno de balas, pero el resto se lo comen para estar en el gobierno. O los que se comen las orgías en los paradores". Así, el alcalde recordó a la formación de Rita Maestre como "socio y compañero de viaje de los Ábalos, Koldo, Sánchez, Aldama y compañía", mientras dan "lecciones" al PP. "Es una izquierda triste, amargada, resentida, desconectada completamente de la realidad social de Madrid". Tampoco olvidó Almeida el "caso Errejón". "Hermana, yo sí te creo, salvo que sea Iglesias, Monedero o Errejón. Los árboles, yo sí te creo. Si los corta el PP, mal. La Fórmula 1, si la paga Ada Colau a razón de 20 millones de euros al año por un Gran Premio que no se celebra en Barcelona es perfecto. Si la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona se gastan 200 millones de euros en remodelar el circuito de Fórmula 1, es extraordinario. Pero si a los madrileños no les cuesta un euro de dinero público, es fascista", concluyó su intervención, informa Ep.

Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, se sumó a esta crítica haciendo referencia a las "tragaderas" de Más Madrid al apoyar "al gobierno cuya moción de censura fue defendida por José Luis Ábalos, el de las prostitutas, el de las sobrinas, el de los paradores, el que revienta habitaciones en los paradores públicos con el conocimiento de Reyes Maroto y Óscar Paradores", en referencia, este último, al líder de los socialistas madrileños, Óscar López.