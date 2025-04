Arranca mañana en la Asamblea de Madrid la comisión sobre condonación de la deuda

Mañana arranca en la Asamblea la Comisión de Estudio para el análisis de las consecuencias que tendrá para los madrileños el llamado «Acuerdo Bilateral del Concierto Singular de Cataluña», en la que el Grupo Socialista ya ha afirmado que no participará.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha apuntado que está diseñando comparecencias que «puedan poner sobre la mesa el modelo fiscal que defendemos desde Más Madrid, un modelo fiscal progresivo para poder financiar todos los servicios públicos de tal manera que el que más tiene más pague». Vox, que en principio no estaba muy entusiasmado con la constitución de esta comisión, ayer aseguró que hará una labor de «fiscalización» e incluso llamará a comparecer a miembros del PP «que han sido cómplices de las prebendas que se han dado a los independentistas. Hoy estamos en la situación que estamos como consecuencia de décadas de bipartidismo corrupto», ha sentenciado la portavoz en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, que pronto encontró la réplica del portavoz popular, Carlos Díaz-Pache. «Lo que traiga Vox me parecerá bien siempre que no sea para atacar al PP, como siempre». También destacó la ausencia del PSOE en la comisión «por vergüenza torera». Porque «no ha encontrado a ningún diputado que quiera defender al Gobierno de Sánchez».

Por otra parte, la Comunidad de Madrid registró en 2024 la menor deuda en relación al Producto Interior Bruto (PIB) de todas las regiones sin un régimen especial tras lograr reducirla un -0,2%. Según los datos publicados hoy por el Banco de España, el endeudamiento de la región cayó al 12% del PIB el año pasado. Tal y como detalla el Ejecutivo autonómico, la cifra de la Comunidad de Madrid se sitúa a 9,1 puntos de distancia de la media de las otras regiones (21,1%) y se ha rebajado en 1,7 puntos desde 2019.

Con respecto al resto de autonomías, el dato de la región es 2,5 veces menor que el de Cataluña (29,7%) y 2,4 inferior que Castilla-La Mancha (29,1%). En millones de euros, la deuda de la región es inferior en 51.775 a la de Cataluña.