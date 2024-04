Así fueron las últimas horas de Almeida de soltero: "ensayo" con Ayuso, cena con amigos...

El motivo de la cita en la Real Casa de Postas era la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y la Comunidad para el impulso de la transformación digital en la capital. Sin embargo, el interés de los periodistas congregados en Sol era otro. De hecho, cuando Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida coinciden en un acto público, lo habitual es que los objetivos de los fotógrafos presten más atención a la primera que al segundo. Pero ayer, la situación diferente. El alcalde de Madrid era el protagonista absoluto. Estaba a menos de veinticuatro horas de pasar por el altar. Y su boda es de las que más expectación ha generado en lo que va de año.

El primero que bromeó ayer al respecto fue el propio Martínez-Almeida. «Estoy ensayando el paseillo de mañana», dijo el regidor, acompañado de Ayuso, que, para más coincidencias, vestía de traje blanco. «Estamos de despedida de soltero», dijo a su vez la presidenta, recogiendo el guante. No podía faltar la pregunta: Ayuso no acudirá al enlace con su pareja; lo hará con su «número dos», Alfonso Serrano.

Para ser alguien que se casaba como él mismo dijo, «en un rato», el alcalde tuvo una agenda bien completa en el día de ayer. Previamente al acto en Sol, Martínez-Almeida recibió un premio en la presentación del Torneo de Fútbol Cadete Vicente del Bosque. «Estoy más nervioso que antes de la final de Lisboa», dijo, en referencia a la final de la Liga de Campeones que su equipo, el Atlético de Madrid, perdió contra el Real Madrid. Eso sí, espera que la ceremonia de hoy «acabe mejor». Los símiles futboleros no acabaron ahí. Su prometida, Teresa Urquijo, tira más por lo «merengue». «Peor llevo que sea madridista, pero veremos cómo lo solucionamos», dijo. Ahora bien, si «con ella no lo podemos solucionar, con los hijos sí».

Muy nervioso, pero muy feliz, es como dice el alcalde que se encontraba en las horas previas. Este viernes, dijo, pensaba comer ligero, recoger el traje y cenar con amigos. «Pero pronto y recogiéndome pronto. Mañana me levantaré, desayunaré, me acicalaré, me vestiré e iré para allá». Enhorabuena a la pareja.