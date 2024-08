Así es la piscina pública de Tetuán que ha agotado todas sus entradas el primer día de apertura

La nueva piscina de verano del distrito de Tetuán ha inaugurado sus instalaciones con un éxito rotundo, agotando todas sus entradas el mismo día de su apertura. Esta ansiada piscina se convierte en un oasis para los vecinos en medio de la cuarta ola de calor que azota la capital.

La concejala del distrito, Paula Gómez-Angulo, informó que el aforo de 250 personas se completó rápidamente para todos los turnos disponibles. Sin embargo, recordó que aún es posible conseguir entradas gracias al sistema de aforos dinámicos. "Si una persona se va y no va a volver a entrar, otra puede ocupar su plaza", explicó.

La piscina de Tetuán, al igual que otras piscinas municipales de Madrid, ofrece tres turnos para disfrutar de sus instalaciones: uno matutino, de 10:00 a 15:00 horas, otro vespertino, de 16:00 a 21:00 horas, y un turno completo para aquellos que deseen pasar todo el día. La entrada tiene un costo de 4,50 euros para la jornada completa y de 2,50 euros para el turno de medio día. Los menores de 5 años pueden acceder de forma gratuita, informa Europa Pres.

Desde primera hora de la mañana, decenas de personas se congregaron en las inmediaciones de la piscina para ser los primeros en disfrutar de estas nuevas instalaciones. "Con estos calores, viene de lujo", comentó una vecina.

Una inversión necesaria pero con críticas

Ubicada en el Paseo de la Dirección 125, esta es la primera piscina municipal de verano construida en Tetuán, resultado de una inversión de 3 millones de euros. Las instalaciones, que ocupan una parcela de 1.400 metros cuadrados, incluyen un vaso de 25 x 25 metros y una zona de chapoteo de 7 metros de diámetro, además de un edificio de 765 metros cuadrados que alberga vestuarios, taquillas y otros servicios.

Sin embargo, la inauguración no ha estado exenta de críticas. La concejala socialista María Caso ha señalado que, a pesar de la importancia de la nueva infraestructura, no puede considerarse un "refugio climático" debido a la falta de árboles y sombras naturales. "Es necesario que estos espacios sean refugios climáticos, especialmente para aquellos que no tienen aire acondicionado en sus casas", afirmó Caso, subrayando la necesidad de equidad en el acceso a recursos públicos.

Gómez-Angulo respondió a las críticas explicando que existen limitaciones técnicas que impiden la plantación de árboles en la zona, debido a la proximidad con el canal de Isabel II. Sin embargo, aseguró que se buscarán soluciones, como la instalación de sombrillas, y se comprometió a atender las quejas y demandas de los usuarios para mejorar las instalaciones.

Finalmente, la concejala destacó la apuesta del distrito por mejorar las infraestructuras deportivas y anunció planes para la construcción de un nuevo centro deportivo municipal en los próximos años. "Tetuán está haciendo un esfuerzo significativo para ofrecer a los vecinos instalaciones de mayor calidad", concluyó.