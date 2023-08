Así será el nuevo Palacio de Congresos de la Castellana

Suspendido de actividad comercial desde diciembre octubre de 2013, el Palacio de Congresos del 99 del Paseo de la Castellana ya va camino de cumplir una década en silencio. Inaugurado en 1970 por el entonces Príncipe Juan Carlos, albergó desde el primer festival de la OTI de 1972 hasta el centro de prensa del Mundial de España de 1982. Y desde 1980, con el mural de azulejos diseñado por Joan Miró como testigo en su fachada principal. Posteriormente, un incendio, a mediados de la década de los noventa, provocado según las investigaciones, destruyó la zona norte y supuso un punto de inflexión en su historia. Su cierre, en principio, se produjo para adecuar las instalaciones a la normativa de seguridad vigente. Sin embargo, el edificio, dependiente del Instituto de Turismo de España (Turespaña), organismo adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha ido cayendo en el desuso absoluto.

Ahora, por fin, parece que la instalación gozará de una resurrección. El Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde a la licencia que permitirá al Industria acometer su reforma, valorada en 24,6 millones de euros. Así lo confirmó el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), Álvaro González, al ser preguntado por una información publicada en "Abc". En esencia, el Gobierno ampliará y reformará los edificios A y C del complejo, lo que supondrá una actuación sobre 25.902 metros cuadrados, y que irán destinados a ser el Palacio de Congresos. En lo que respecta al edificio B, también sufrirá una remodelación, en su caso para acoger la sede de la Organización Mundial del Turismo (OMT): 9.000 metros cuadrados, 7.700 reformados y más de 1.000 de nueva construcción, con una reconfiguración interior completa del volumen existente para la adaptación a los nuevos usos, así como la demolición interior de particiones e instalaciones. Por otro lado, también se se construirá una tercera planta con nuevos elementos estructurales a apoyar sobre los ya existentes.

La creación de esta sede es, al menos en un vistazo superficial, la parte más novedosa del proyecto. Hay que recordar que fue en enero de 2019 cuando se anunció el acuerdo entre el Gobierno español y la OMT para albergar su sede, que, hasta ahora, se encontraba en el número 42 de la calle Poeta Joan Maragall.

Si bien la licencia había sido solicitada por Turespaña en septiembre de 2022, su aprobación se ha ido retrasando debido a la petición de "reajuste" del Consistorio para adaptarse a las exigencias de la Comisión para la Protección del Patrimonio. Una demora criticada por la impulsora del proyecto, exministra de Industria y ahora portavoz del PSOE en Cibeles, Reyes Maroto. "Han sido años de mucho trabajo, y quiero agradecer la colaboración de los técnicos de Turespaña y de todo el personal implicado del Ministerio de Turismo", afirmó Maroto, si bien reprochó que el proyecto "no ha tenido el respaldo institucional que requería del Ayuntamiento de Madrid" ni de su alcalde, José Luis Martínez-Almeida. "Al contrario. Han tardado once meses en aprobar la licencia, lo que pone de manifiesto que para el señor Almeida este proyecto no era importante". De ahí que espere que la colaboración con el Consistorio "se desarrolle de una manera más activa para que Madrid no pierda más oportunidades".

Sobre esta tardanza, Álvaro González explicó estos últimos nueve meses han sido de "intenso trabajo por parte de los técnicos, con muchos informes que ha habido que recabar de distintas áreas y, por tanto, de distintos departamentos". Y es que una de las dificultades estaba en el anteriormente citado mural de Miró, ejecutado por el ceramista Llorens Artigas. Una obra que tiene declaración BIC (Bien de Interés Cultural) y que va a ser también restaurado, con un presupuesto de 450.000 euros.

En cuanto a los plazos de ejecución de la nueva sede de la OMT, el tiempo será de 18 meses, según se indica en el acta correspondiente de la Plataforma de Contratación del Estado. Todo ello a cargo de la constructora Ferrovial, con un contrato de 21,4 millones de euros (17,7 millones sin impuestos). De acuerdo al proyecto, se buscará un lenguaje arquitectónico contemporáneo, que se diferencie clara, pero con discreción, del mural diseñado por Joan Miró. Por otro lado, la cubierta contará con claraboyas para facilitar la iluminación natural.