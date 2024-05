Aubarede 7, joyas en las que el mar y la naturaleza se dan la mano

Su fascinación por la naturaleza y el mar la llevó a estudiar Ciencias Ambientales. Pero no fue hasta su estancia en Irlanda, donde estuvo trabajando algo más de tres años, cuando encontró su verdadera vocación. «Recuerdo que pasaba mucho tiempo sola, me encantaba pasear, los paisajes eran impresionantes... y en uno de ellos, me crucé un escaparate de un joyero estadounidense que hacía joyas botánicas», recuerda Beatriz Serrano a este periódico. Le gustó tanto lo que vio tras el cristal y la historia detrás de aquellas piezas, que se dijo: «Esto es lo que quiero hacer, me quiero dedicar a esto».

La idea no se le fue de la cabeza hasta que tiempo después, ya asentada en Madrid, decidió formarse en este proceso tan desconocido de hacer joyas. «Mi concepto cambió por completo, una cosa es que te guste estéticamente y otra llevarlo a cabo, fue difícil a la par que divertido al principio», explica. Reconoce que la sensibilidad artística le viene de familia, su bisabuelo pintaba muy bien -estuvo a punto de ser alumno de Sorolla- y su tío abuelo, fue copista de El Prado. Sin embargo, en este nuevo proceso de creación encontró la felicidad. «Lo bueno de las joyas es que tienen una variedad enorme, desde el trabajo duro del metal hasta el más delicado con la porcelana y el esmalte».

En cualquiera de los casos, de lo que más disfruta Serrano es de lo introspectivo que tienen todas esas horas de trabajo. De ellas fueron naciendo colecciones, hasta que en 2020 decidió lanzar Aubarede 7, su marca más personal. En ella quiso aunar sus dos grandes pasiones: el mar y los viajes, pero también recoger su herencia familiar. «Vengo de familia de marinos y creo que algo de ello me corre por las venas. Me encanta Madrid, pero siempre me he sentido un poco expatriada porque me gustaría vivir cerca del mar». Las mujeres de su familia, también tenían que estar presentes: «siempre he admirado mucho a mis bisabuelas, abuelas y a mi madre, por supuesto. Son mujeres muy fuertes, con distintos matices, y muy estilosas». A todas ellas las recuerda «enjoyándose», un ritual que compartía con ellas y que a día de hoy ella sigue llevando a cabo con sus propias joyas.

Y como no podía ser de otra forma, la elección del nombre también debía homenajear a su familia. Aubarede es un apellido de origen francés y perteneció a su bisabuela materna. Mientras que el número siete corresponde a las generaciones que han venido después desde que ese apellido se asentase en España. «Tengo constancia de que el primero que lo trajo fue Guillermo de Aubarede y que ejerció de marino en Cádiz. También que fue responsable de cartografiar parte de Filipinas, que estuvo relacionado con la Revolución Americana porque compartió correspondencia con George Washington y antes de llegar aquí, pasó por Inglaterra y Francia».

En estos cuatro años, Aubarede 7 ha querido diferenciarse del resto por ser joyería artística sostenible. «No creo colecciones estándar, el proceso creativo no siempre llega ni es igual, sólo las sacó cuanto están listas», apunta. Solo el estar conectada a la naturaleza, le deja perfectamente preparada para ponerse a pensar en nuevas piezas. «Me inspira mucho la herencia mediterránea, de ahí que los nombres de las colecciones estén en latín, los de las piezas en griego y estas, seguirán creciendo e irán a otros idiomas». La marca nació ya como sostenible: trabajan con plata reciclada, a la hora de elegir proveedores intentan siempre que sean locales y en la parte creativa, que las piezas sean atemporales.

«También cuido mucho los procesos, son muy importantes. Aunque sea la opción más complicada, me voy a la sostenible». También lo hace con el packaging -que es reutilizable- y con precios que sean justos para los proveedores. «No somos una marca barata, pero tampoco cara. No hacemos rebajas, es nuestra forma de promover que la gente huya de la compra compulsiva», sentencia. Desde sus inicios sí participan en «Spanish Friday», una iniciativa que promueve marcas responsables, sostenibles y hechas en España. En este momento, Serrano se encuentra buscando formas de colaborar con empresas u ONGs relacionadas con el mar para poder revertir de alguna forma sus beneficios.