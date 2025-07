El autor del Triple crimen de Usera queda en libertad

En junio de 2016 un hombre entraba en un despacho de abogados en Usera, daba un hachazo a un cliente y degollaba a una abogada y a su asistenta. Iba a por el dueño, que no estaba en el lugar. Este suceso se dio a conocer como el triple crimen en Usera. La principal hipótesis que barajaban los investigadores por entonces es que ninguna de las víctimas era, en realidad, el objetivo del autor material. Sin embargo, fallecieron de forma muy violenta. Todo ocurrió a primera hora de la tarde en un bufete de abogados de la calle Marcelo Usera, 40. En la primera planta llevaba varios años abierto un despacho de abogados especializados en trámites de Extranjería. Lo regentaba un hombre de nacionalidad peruana que fue fiscal en su país. Era él el objetivo, pero no se encontraba en esos momentos en el despacho y el sicario decidió acabar con la vida de las tres personas que había en esos momentos: dos trabajadoras y un cliente. Fue precisamente el dueño, el exfiscal de Perú, quien dio la voz de alarma. El negocio cerraba a mediodía y, a primera hora de la tarde, no conseguía contactar con ninguna de sus empleadas. Nadie le cogía el teléfono, según declaró ante la Policía. Así, decidió acercarse al lugar y fue cuando se encontró con la escena.

Casi 10 años después, los abogados de la víctima descubrían que el culpable, condenado en Venezuela a 30 años de prisión y con pasaportes norteamericano y venezolano, ha quedado en libertad. Ambos países habrían llegado a un acuerdo. En este contexto, la Defensa de las víctimas de Usera ya ha establecido contacto con la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA). Las autoridades competentes están evaluando actualmente la inclusión de esta persona en el sistema de información policial, con el fin de garantizar que no pueda ingresar al espacio Schengen, y en particular, a Alemania. Asimismo, se han enviado comunicaciones a la Embajada de los Estados Unidos en Berlín y a la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales (HRSP) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, solicitando protección e información, dado que el dueño de aquel bufete se considera «víctima y persona potencialmente en riesgo».

También han informado al Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, con la petición de que el caso sea transmitido por vía diplomática al FBI u otras autoridades estadounidenses competentes, con el fin de que se investiguen oficialmente las circunstancias de su liberación. Existe una sospecha fundamentada de que el abogado del hombre en Venezuela proporcionó información falsa de forma intencionada, al no presentarlo como un asesino condenado, sino falsamente como un prisionero político o incluso espía estadounidense para hacer un intercambio.