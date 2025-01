El Ayuntamiento informará individualmente y por carta del abono de la tasa de residuos

El Ayuntamiento de Madrid informará a los contribuyentes en el segundo semestre del año del abono que tendrán que hacer de la nueva tasa de residuos, una comunicación que será individual y notificada por carta, ha anunciado la directora del organismo autónomo Agencia Tributaria de Madrid, Teresa Pérez Ramón, en la comisión del ramo.

"En el primer año hay que hacer el alta en el tributo y será una liquidación que va a ser notificada de manera individual a cada obligado tributario, con lo que tendrán perfecto conocimiento de los elementos esenciales de la tasa", se ha comprometido Pérez Ramón.

La directora de la Agencia Tributaria ha contestado a la concejala de Vox Arantxa Cabello que a ellos no les gusta esta tasa, en vigor desde el pasado 1 de enero, "pero este equipo de Gobierno tiene por norma cumplir la ley". Para la edil de la oposición no es más que "un tasazo" con el que el PP está "encantadísimo porque no han hecho absolutamente nada por parar el que se le vaya a saquear a todos los vecinos de Madrid hasta 295 millones por un servicio que ya prestaba el Ayuntamiento".

"¿Lo van a presentar cuando toque la paga extra para que así no se puedan ir de vacaciones? ¿O lo van a dejar para la paga extra de Navidad?", ha preguntado Cabello a la directora de la Agencia Tributaria de Madrid. Pérez Ramón ha explicado que el calendario está condicionado por dos elementos.

El primero pasa por disponer de la información posible para confeccionar la matrícula de la tasa, para lo que necesitan toda la información de deducciones, teniendo en cuenta que varias son rogadas, por ejemplo, como las de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital o de la Renta Mínima de Inserción, que disponen sus solicitantes hasta el 1 de marzo. La segunda condición tiene en cuenta la programación, coordinación y disponibilidad de recursos que aportan desde el organismo autónomo Informática Madrid (IAM), Correos para las notificaciones y Línea Madrid, este último servicio para contestar a las dudas que vayan apareciendo.

"Esto lo que va a hacer es que el Ayuntamiento de Madrid remitirá a todos los contribuyentes una notificación individualizada pasado o iniciado ya el segundo semestre del año 2025. En esa notificación individualizada estarán todos los datos relativos al obligado tributario, las cuantías de los elementos integrantes de la tasa, la tarifa básica por generación, las reducciones y la cuota líquida. A partir de este año, podrán domiciliarla", ha concretado Pérez Ramón. El Portal del Contribuyente, en la página web del Ayuntamiento, ofrece documentación y toda una serie de preguntas frecuentes que resuelven muchas de las dudas de los contribuyentes.