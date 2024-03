El Ayuntamiento de Madrid impulsa el "cohousing senior" en Orcasitas, Ascao y Canillas

El Ayuntamiento levantará en este mandato en Orcasitas, Ascao y Canillas viviendas de 30m2 para personas mayores con zonas comunitarias en un modelo de "cohousing senior" siguiendo lo aprobado en los Pactos de la Villa, ha indicado el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, en la comisión del ramo ante una pregunta de Más Madrid.

La concejala de la oposición Mar Barberán ha destacado que Más Madrid propuso en los Pactos de la Villa "que se diera un paso al frente por parte del Ayuntamiento crean otro tipo de equipamientos donde las personas mayores tuvieran un espacio propio, íntimo, con puntos estanciales en los que se pudiera socializar, integrados en los barrios para que no se produjera el desarraigo como en esos macrocentros que hay".

"Se aprobó por todos los grupos políticos en los Pactos de la Villa. Tiempo después, en 2022, ustedes (al PP) organizaron unas jornadas sobre cohousing senior y dijeron que iban a construir 300 viviendas con este modelo innovador en tres parcelas, una en Orcasitas (6.000 metros cuadrados), otra en Ascao (4.400) y una tercera en Canillas (5.000 metros cuadrados). Ha pasado todo este tiempo y siguen incumpliendo ese compromiso", ha lanzado Barberán.

Tras manifestar el compromiso del Ejecutivo con los Pactos de la Villa, "liderados por el alcalde", José Luis Martínez-Almeida, el delegado ha explicado que para poder llevar a cabo este concreto primero había que modificar las normas urbanísticas, bloqueadas en el mandato anterior "por la pinza de Vox con la izquierda".

Esa modificación se consiguió con el mandato de mayoría absoluta del PP. "Así que si ese acuerdo (de los Pactos de la Villa) no se ha llevado a cabo antes es por culpa de la pinza entre Vox y ustedes, que quede bien claro", ha espetado a Barberán.

La edil de Más Madrid se ha referido a la venta de parcelas en las que "no han puesto ni un solo ladrillo". "No ha entrado una excavadora, así que pueden seguir tirando balones fuera. Es su responsabilidad y no lo han hecho", ha rechazado.

Cohousing senior

El delegado ha contestado que, tras la modificación de las normas urbanísticas, el Gobierno municipal "va a sacar ese modelo" de cohousing senior. "Es un modelo que tiene de superficie de vivienda 30 metros cuadrados y que compensará con zonas comunitarias para el resto. Lo vamos a hacer en tres parcelas, en Orcasitas (en Usera), Ascao (Ciudad Lineal) y Canillas (San Blas-Canillejas)", ha concretado.

"Nosotros lo vamos a hacer y lo vamos a sacar en este mandato, pero no lo haremos conforme al modelo de Más Madrid, sino al modelo con el que nos presentamos en nuestro programa electoral para la ciudadanía de las elecciones de mayo", ha concluido.