Ayuso alaba el “éxito sin precedentes” de Feijóo con el pacto del CGPJ y espera que el Gobierno lo cumpla para “no quedar como trileros”

No hay reservas sobre el pacto PP-PSOE sobre el CGPJ. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha mostrado su apoyo al presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, sobre el acuerdo alcanzado, que ha tildado de “éxito sin precedentes”, además de una “decisión valiente e inteligente”, ha dicho la presidenta autonómica en una entrevista en los Desayunos de Antena 3.

Ayuso ha valorado el hecho de que Feijóo haya consultado previamente a los presidentes autonómicos sobre esta cuestión. “Con sumo cuidado y respeto nos ha consultado, ha valorado, pero luego ha tomado una decisión que es muy valiente y, sobre todo, tan inteligente como es sentar a la Unión Europea para que vea la propia Unión Europea si se cumple o no se cumplen los compromisos de despolitizar la justicia y que vea, de esta manera, que todo lo que venimos denunciando desde el Partido Popular está ahí”. Es más, la presidenta madrileña admitió que, pese a la desconfianza que le inspira el Gobierno de Sánchez, “estoy más tranquila” tras haber hablado “antes y también después” del pacto con el presidente de los populares.

Ahora bien, Ayuso espera que el Gobierno cumpla la palabra acordada en el pacto porque, si no, “a ojos de toda Europa van a quedar como trileros, espero que no sea otra vez un intento de engañar porque no tenemos muchas más oportunidades”, ha sentenciado.

Y es que, en su opinión, el actual Gobierno “no ha respetado los contrapesos”. Ahora, una de las máximas preocupaciones para la baronesa madrileña es que el Tribunal Constitucional “se convierta en una cuarta sala que enmienda planas y que corrige a los jueces en decisiones que afectan a la mayor trama de corrupción de la historia con los EREs de Andalucía o graves delitos en Cataluña”.

Sin embargo, cree que gracias al pacto alcanzado, “los nacionalistas la ultraizquierda que está dentro del Gobierno tienen las manos mucho más atadas y veo que no les ha sentado especialmente bien”.

Inmigración

La presión migratoria y el reparto de extranjeros que se ha hecho a las comunidades autónomas es otra de las cuestiones sobre las que se ha pronunciado hasta el punto de que ha reclamado una Conferencia de presidentes para poder abordar de manera conjunta la situación con los menores no acompañados a los que se presta acogida desde las autonomías. "¿Por qué no da la cara alguna vez y convoca una Conferencia de Presidentes que hace ya dos años que tendría que haberlo hecho y se comporta como un presidente del Gobierno, uniendo a sus regiones y diciendo a dónde vamos con la inmigración y qué hacemos con los menores no acompañados?". En su opinión, el Gobierno "está haciendo una política migratoria vergonzosa y de una inhumanidad tremenda". En su opinión, el Gobierno "utiliza la inmigración como señuelo para decir que son los que tienen las esencias de la progresía y son las mejores personas", pero ha expuesto que sus contradicciones luego se ven en municipios como Fuenlabrada, donde el alcalde socialista rechaza que menores inmigrantes sean acogidos en un centro que va a remodelar la Comunidad de Madrid para acogerlos.

Ayuso ha puntualizado que, en esta cuestión, el problema se debería solucionar en los países de origen de la población extranjera. "La Unión Europea tiene que sentar a Sánchez y decirle de una vez, protege fronteras y vamos a hacer todos políticas comunes en origen...Porque la situación que vive Canarias no va a acabar".

Uso de las instituciones

Ayuso ha reiterado su preocupación sobre la utilización que está haciendo el Gobierno de las instituciones, empezando con la Justicia, pero “desde que salgo con el novio de Ayuso estoy muy preocupada porque si no fuera mi pareja todo esto no estaría sucediendo. Como le ha ocurrido a muchas personas, resolverían sus asuntos en Hacienda y ahí se quedarían. No se hubiera llegado a estos extremos. ¿Esto es normal? ¿Dónde quedan los derechos de ese ciudadano?”, ha sentenciado.